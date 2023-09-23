展碁攜宏碁 搶灘儲能商機

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展碁國際（6776）攜手母集團宏碁（2353）旗下智頻科技、搶攻不斷電儲能商機，首推的儲能行動電源新品Acer Power Bar，於募資平台上架七周，已達突破940萬元的募資總額。新品預計最快於10月間陸續出貨，俟後續進一步擴大銷售通路後，可望為展碁挹注新一波營運動能。

展望後市，展碁持續看好AI應用熱潮，及雲端、大數據、資安領域等市場商機，在旗下多元代理之消費性3C產品銷售動能維穩之際，亦積極與原廠業者深化合作，除作為Adobe台灣代理商、Apple授權之企業經銷商，亦代理銷售微軟Azure雲端服務業務，及多家國際資安大廠產品。透過整合軟硬體產品之應用服務，並推出AI及資安防護之解決方案，展碁將力拚下半年業績成長。

今年以來，展碁單月業績多有優於疫情前高檔水位的表現，惟先前因國內疫情帶動急性需求、墊高其業績基期影響，展碁1到8月合併營收略較去年同期衰退4.24％、為149.5億元，但仍居歷年同期次高。

在營運表現上，展碁上半年亦維穩營收、獲利逐季走升表現，上半年稅後純益1.91億元、年增1.55％，每股稅後純益（EPS）2.34元，站歷年同期新高。

展碁深耕台灣資通訊市場多年，近年因應疫後的混合式新生活型態，及雲端服務、資安防和AI應用等剛性需求趨勢，展碁更進一步深化於商業應用市場布局。

如經由整合Jamf零接觸部署及資安防護，提供用戶能便於安裝於Apple產品的應用技術與加值服務，並降低客戶的導入成本、解決客戶的需求與資料安全，進而給予企業或政府機關用戶轉型導入Apple行動化管理解決方案相關服務。

展碁也將繼續透過串起台灣在地SI／SV經銷業者合作，不斷提升其服務量能與技術，期在AI熱潮延續下，在商用市場持續攻城掠地。