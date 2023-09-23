米其林星廚掌杓 W 飯店 Seasons by olivier e.法式餐廳開賣～

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●〈Seasons by olivier e.〉法式餐廳有多種用餐區，可滿足不同食客喜好。圖／姚舜

Seasons by olivier e.

為強化餐飲競力並洞察台北都會餐飲市場生態正在改變，全台第一家「國際潮牌」飯店台北W飯店，將館內原〈the Kitche Table〉全日餐廳「砍掉重練」，並攜手法國米其林星廚奧利維耶·埃爾澤（Olivier Elzer），將名廚旗下〈Seasons by olivier e.〉法式休閒餐廳引進台灣，取代原有吃到飽自助餐，新餐廳將於9月21日正式開幕。讓食家饕客與吃貨見獵心喜的是，除菜色好吃，〈Seasons by olivier e.〉雖然是由累積25顆米其林星星的法籍星光大廚創辦，更是「台北曼哈頓」信義區內最新的當代法菜餐廳，但是餐廳裝潢設計、用餐氛圍輕鬆自在，訂價更是親民，完全顛覆法菜餐廳給予人高不可攀印象。

「改變法餐遙不可及的刻板印象，拉近人與人之間的距離」，台北W飯店總經理哲仁廷（Bastien Giannetti）表示，台北市被納入米其林評鑑後，定位高檔的Fine Dining餐廳持續增加，「市場已開始擁擠」，〈Seasons by olivier e.〉餐廳雖有「米其林DNA」並主攻法菜，但卻以休閒餐廳（Casual Dining）為定位，並將法式的優雅別緻融入亞洲的飲食文化，訂價則單點菜式200多元起，中午套餐1,288元起，「希望人人吃得起」。

〈Seasons by olivier e.〉創辦人奧利維耶·埃爾澤（Olivier Elzer）廚藝資歷27年，並曾在被譽為「廚界畢卡索」的皮耶．加尼葉（Pierre Gagnaire）和「世紀名廚」喬爾·侯布雄（Joel Robuchon）的餐廳歷練，長時間、近距離親炙「聖堂教父」級的名廚，奠定了他扎實的廚功，並有寬廣的國際視野。他曾連續16年獲米其林星星肯定，至今累積了25顆米其林星星。同時， 奧利維耶·埃爾澤也名列「世界300大名廚」榜中。

奧利維耶·埃爾澤在港澳地區的名聲烜赫，香港瑞吉飯店的米其林二星餐廳〈L’Envol〉，以及位在香港中環的〈Clarence〉法國餐廳，都是奧利維耶·埃爾澤主持的餐廳。

「Never stop evolving」是奧利維耶·埃爾澤的料理哲學，好奇心與行動力讓這位說話聲音宏亮、讓人感覺一身是勁的法菜名廚，持續創新與精進廚藝。

〈Seasons by olivier e.〉法式餐廳以「四季」為名，奧利維耶·埃爾澤非常重視「食當令」。我問他作菜有那些「堅持的原則」，他說：1.根植法菜傳統，2.採用當令食材，3.以自由創意去創作（Free Idea,Creation），4.價格合理。

順著奧利維耶·埃爾澤的四大理念，即不難理解〈Seasons by olivier e.〉是一家秉持「持續精進，永不止盡」的精神，配合自然界四季更迭，採用在地當令食材，挾當代精緻法菜廚技演繹菜餚，並以平易近人的價格、搭配侍酒師精選酒單建議，打造法餐的全新體驗。

奧利維耶·埃爾澤會講幾句粵語，而且他能吃辣、並喜歡辣，甚至他做的菜，裡面會「埋伏」一點豆瓣醬，藉由些許辛辣甦醒並刺激味蕾。這些特質，顯示他是一位在地化的實踐者。

「為什麼要多次強調價格？」，我好奇。奧利維耶·埃爾澤告訴我一「故事」。他說，香港和台灣很近，自己年年都會來台北，找朋友玩與吃吃喝喝。有一回搭小黃，問司機喜不喜歡法國菜？司機回：「想嘗試，但吃不起。」這回，他與W飯店合作開餐廳，想到與司機的對話，所以決定以可親的價格，讓台灣客可以平易近人的消費，品嘗法菜、認識法菜。

台北W飯店總經理哲仁廷（Bastien Giannetti）年初上任後，即積極重新定位館內餐飲，並為既有空間注入新元素、新亮點，創造新的「W體驗」以開拓更多客人前往消費。於是，W飯店十樓〈WOOBAR〉推出了〈WOOTEI午茶〉，原31樓〈紫艷酒吧〉則在空間場域、菜單與酒單，全新置入了懷舊復古的元素，改造變身為〈艷總會〉（YEN-tage Club）。如今，原自助餐廳〈the Kitchen Table〉改頭換面、拉皮整體，變身為全新的法菜餐廳〈Seasons by olivier e.〉，不僅讓台北都會新增了一法菜餐廳，而且是「法籍米其林星級主廚主持的法菜餐廳」，更是一「價格平易近人的法菜休閒餐廳」，單是這幾個「點」，預料就會吸引不少食家饕客與吃貨前往嘗鮮。

Seasons by olivier e.

台北W飯店

地址：台北市信義區忠孝東路五段10號10樓

電話：02-7703-875