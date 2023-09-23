印度菜不是只有咖哩和烤餅！ 台北夏花餐室印度餐廳開箱

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夏花餐室印度餐廳

咖哩、烤餅加優格，香料、扁豆、坦都爐，講到印度美食，是多數人直覺想到的印度菜。其實，印度幅員遼闊、各邦各地都有代表性的特色美食，除常民吃食外，還有貴族料理，建構出千匯萬端、姿采繽紛的印度美食。也就是因為如此，開在台北東區美食新地標「Diamond Towers台北之星」二館三樓的〈夏花餐室〉印度餐廳，以印度地理五大餐區加上各邦貴族料理為本，從印度傳統風味出發鋪陳菜單，讓食客從菜餚中認識印度的歷史、風土、食材與文化，菜菜有故事、道道有學問，新餐廳並低調開始試營運。食家饕客與吃貨重新認識印度菜，可以從〈夏花餐室〉出發，用舌尖繞著印度享美味。

餐廳以「夏花」為名，出自印度著名詩人、作家、藝術家泰戈爾的詩歌作品《生如夏花》。那詩，寓意著「生如夏花之絢爛，死如秋葉之靜美」，予人無盡美感。而〈夏花餐室〉則標榜要以夏日之花的盛開奔放，傳遞料理人的熱情，更藉著許多台灣首見的印度美餚，帶領食家饕客吃貨用舌尖味蕾展開印度美饌之旅。

〈夏花餐室〉是多次獲得米其林推薦的〈想想廚房〉印度裔名廚約瑟夫（Vaz Joseph Elias）再戰食林的新作。因為疫情加上人力難覓，已有口碑與忠誠客人的〈想想廚房〉結束營業。如今疫後退散，加上老客人「聲聲喚」，約瑟夫決定開設〈夏花餐室〉，並力邀與他相交逾30年、廚藝資歷亦逾30年資深印度主廚Wilfred John Coelho加入團隊，一起打拚並讓客人可以吃到傳統印度美食的原汁原味。

印度幅員廣大、物產豐富，由北到南各邦的烹飪手法互異，居民飲食習慣自然會隨著地理、歷史與風土和產物不同，各有代表性特色食。如東部至南部綿延的沿海地區便大量食用海鮮，烹調常以熱帶食材入饌。印度中部則因受到蒙兀兒帝國影響，肉食比例大增。而天主教與回教徒聚集的區域則有食用牛肉的習慣，而成為許多人對於印度料理第一印象的坦都窯烤，則多來自北部與德里。

〈夏花餐室〉的亮點包括：

1.沒有人比印度人更會料理印度菜，〈夏花餐室〉內場廚房廚藝團隊全是印度籍，我算了一下，若含約瑟夫在內共七位，陣容堅強。

2.菜單以體現印度各區特色美食鋪陳設計，不以過多盤飾將菜色打扮的花枝招展，讓客人可以看到、吃到傳統印度美食的原汁原味。

3.除〈Masala Chai〉香料奶茶與〈Lassi〉優格飲外，飲料選單上也有調酒師設計了多款充滿印度風情的調酒。

4.由Woolloomooloo創辦人、建築師楊啟鉉操刀設計的餐廳空間，低調沉穩、現代內斂，一邊是以圓形大理石餐桌延伸出的用餐區，另一邊則是與開放式廚房結合的Dining Bar，客人可在此享受「板前用餐」的食趣。同時餐廳並有一包廂，客人可依人數、喜好選擇用餐的地方。

5.所有菜色以優質原料精心備製，完全不使用人工調味劑、醬料現成品及防腐劑。菜單設計亦悉心為所有菜品以印度地圖標示菜品來源，讓賓客更能感受不同地區的香料特色與風味。目前以單點為主，日後才會設計推出套餐。

〈夏花餐室〉印度餐廳首次登場亮相推出的菜餚，涵蓋了印度東西南北與庶民和貴族吃食，且道道有故事。如〈果阿的鑲肉透抽〉來自西部海岸線開端的果阿邦（Goa），香煎宜蘭船釣大透抽內鑲了自製的辣味豬肉餡，香辣開胃。〈錫金的爐烤豬肋排〉是採台灣田尾胡蘿蔔豬肋排，先燉至軟爛入味後再搭配用辣椒、小茴香、大茴香、葫蘆巴、紅辣椒、韭蔥，以及酥油及蜂蜜等調製的「綜合香料糊」烤香，入口軟嫩酥爛、好吃極了。〈庫格的豬五花黑咖哩〉是〈夏花餐室〉駐店主廚Wilfred的家鄉菜，以黑醋、多重香料、焦糖化的紅蔥頭慢燉細熬豬五花，並搭配黑芝麻與菠菜泥一起呈現。〈起司球白咖哩〉主角是塞滿果乾與堅果的Paneer起司與馬鈴薯球，並以綠豆蔻增香，與腰果奶油醬一起熬煮，是一道甜鹹共冶的喀什米爾傳統菜餚，非常值得推薦。

夏花餐室地址：台北市大安區忠孝

東路三段282號

/新光三越忠孝二館3樓

印度餐廳

線上定位系統：Inline

電話：02-2711-1328

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