飯店餐廳中秋燒烤禮盒拚場 宅食肉搏戰開打！

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中秋烤肉已是台灣節慶食俗，甚至成為團圓、賞月之外的另一「儀典」。因為商機大，觀光飯店、連鎖餐飲集團與餐廳、食肆，都會應景推出燒烤美食、或舉辦「燒肉趴」以廣招徠。王品、乾杯兩大連鎖餐飲集團與股神巴菲特最愛美式牛排餐廳Smith & Wollensky，以及台北晶華酒店則內用與外賣雙管齊下，推出中秋燒烤禮盒組，除選項較往年爆量激增，食材也愈來愈高檔，業者並結合不同優惠活動促銷，掀起「宅食肉搏大戰」。

王品集團聯手要搶中秋節燒肉市場，「王品嚴選」結合燒肉品牌「Oh my!原燒」、「肉次方」及「最肉」聯合進擊，即日起推出海陸大滿足、激飽肉多多、日本A5和牛海鮮奢烤宴、全牛老饕燒烤宴等四款最強燒肉組合，售價最低只要1,599元。三大超商通路及MOMO購物網、王品瘋美食購物網開放預購。各大通路都還有加碼早鳥優惠，加送豬五花一份、門店自取現折200元及王品集團千元好禮優惠券等好禮。

「Oh my!原燒」主打海陸大滿足燒烤宴，九種海陸極鮮食材內含：美國CHOICE肋眼牛排、西班牙霜降松阪豬、美國嫩肩骰子牛、台灣特選鮮凍甜白蝦等，售價1,998元。「肉次方」肉多多燒烤組重達1.4公斤超有份量，內有美國鮮切肋眼牛排、厚切戰斧豬排及帶脆的西班牙霜降松阪豬等多款肉品，售價1,899元起。momo購物網販售的「王品嚴選-全牛老饕燒烤宴」，有肋眼牛排、紐西蘭老饕牛舌及嫩肩骰子牛等，優惠價1,599元，相當超值。「最肉」打造奢華烤肉趴，售價2,999元有日本A5最高等級純黑毛和牛、紐西蘭老饕牛舌搭配生鮮急凍北海道大干貝與海虎蝦等。

乾杯集團旗下電商零售品牌「乾杯超市」今年推出八款中秋燒肉禮盒並分輕奢、中秋派對箱與旗艦豪禮三大系列，集結日本A5和牛多部位、澳洲穀飼和牛等肉品，搭配經典醬料組合出各式禮盒，能滿足小家庭、多人派對到贈禮需求，優惠價2,599元至8,888元，在全台乾杯旗下餐飲門市與乾杯超市開賣。momo購物網、鮮拾網、Pinkoi、蝦皮、熊貓超市等電商平台與7-ELEVEN、全家便利商店、全聯福利中心、愛買等實體通路亦提供各式乾杯中秋商品。

乾杯今年將號稱「和牛之首」的「宮崎牛」也加入其中，推出「宮崎肋眼日本A5和牛燒肉箱」與「御藏日本A5宮崎牛菲力牛排6入禮盒」。

台北晶華酒店在「晶華美食到你家」美食外帶外賣平台，推出以美國頂級肋眼、美國頂級無骨牛小排、西班牙松阪豬、台灣東寶黑豬等四款夢幻肉品組合成重達2公斤的「三燔本家重磅燒肉禮盒」，以及由六片10盎司的美國極佳級肋眼牛排組成的美國頂級肋眼牛排禮盒兩款中秋夯肉組合，每套2,980元起。晶華會APP會員享免運優惠，9月20日前預訂三燔本家重磅燒肉禮盒再贈價值1,140元的澎湖海鮮名物組。

美式牛排館「Smith & Wollensky」今年4月於台北開設全球首間副牌「S&W Butcher’s Shop」餐廳肉鋪複合店，為搶中秋烤肉商機，特地將店內招牌餐點客製為烤肉品項，有別於市面上多為日式燒肉組合，以美式BBQ風格為主軸，首度推出頂級烤肉禮盒，維持「Smith & Wollensky」大份量美式分享風格，肉品重量超過1.5公斤，每款組合單人份量12盎司起跳，最低每人不到1,000元即可享用頂級肉品，讓消費者輕鬆燒烤享用S&W美味餐點。

「Smith & Wollensky」推出的三款美式BBQ禮盒，內有S&W獨家28天乾式熟成牛排，夏多布里昂牛排、乾式熟成牛肉漢堡排、日本熊本A5牛排、菲力牛排、全骨牛小排等，價位自3,988元至7,988元，可選擇冷凍宅配到府或到店取貨，消費滿5,988元即可享有宅配免運費優惠。