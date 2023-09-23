呂秉澄要求當責 為營運脫胎換骨

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達人小檔案

達人座右銘

ASM台灣總經理呂秉澄八年前是全球最大半導體設備商美商應材的業務總監，但在獵人頭公司三度積極邀約、再加上ASM前任總經理親自遊說下，呂秉澄決定接下ASM台灣總經理職務，八年來在他帶領下，ASM台灣分公司員工增加逾6倍，年營業額更激增10倍之多。

提到如何帶領公司達成八年來的亮麗表現，呂秉澄說，對自己及同仁都是「當責」二個字自我要求，也是公司脫胎換骨的關鍵。

呂秉澄自成大機械研究所畢業之後，就到全球最大半導體設備商應材台灣分公司就職，理所當然成為設備工程師，但是半年之後呂秉澄覺得工程師的工作特性並非自己所喜愛，他喜歡與人接觸，因此主動向單位主管提出希望轉任業務人員，呂秉澄笑著說，當初主管並沒拒絕，而是給他一項挑戰，希望他有一天能成功邀請某大半導體廠的副總出來吃飯。

呂秉澄說，他了解當時主管是給他啟發機會，希望他要開始表現出和人互動方面的長才、讓大家在人群中能看到你，自此呂秉澄開始刻意經營、表現自己，一年之後成功轉任業務單位，而這一待就是14年，14年的時間，呂秉澄從台灣應材的業務新人爬升到業務總監的位置，對於這樣的成果，呂秉澄說，最重要的是找到自己有興趣的工作，才更有機會展現成果。

成功當上人生勝利組之後，呂秉澄的人生及職場看似讓人羨慕又穩定，但沒想到，某一天突如其來的接到獵人頭公司的電話，希望他接下ASM台灣分公司總經理的職位，呂秉澄坦言，當時ASM台灣分公司員工僅70人，年營業額也只有約700萬歐元，相對他好不容易在應材獲得的努力成果，加上二家半導體設備廠在營運規模等各方面的明顯差異，他幾乎沒有太多考慮便婉拒了這個邀請。

想不到的是，在委託方強力要求下，獵人頭又進行了二次邀請，都未能成功說服呂秉澄，最後是ASM時任總經理親自邀請他面對面詳談，最後終於讓呂秉澄放棄當時在應材的一切，於2015年決定接下ASM台灣分公司總經理職位。

ASM在全球晶圓製造設備產業中的沉積製程市場，以原子層沉積設備（Atomic Layer Deposition）為主力產品。

呂秉澄直言，當時ASM在台灣半導體業界規模小、人員編制少、知名度也不高，但特點是來自總公司的技術能力是出色的。

呂秉澄接下總經理之後，為自己訂下三個目標，第一個目標是在二年內，將ASM三種最具潛力的產品，分別為磊晶（Epi）、Intrepid機台及原子層沉積（ALD）設備（Synetgis與QCM機台）打入台灣半導體供應鏈。第二個目標是將公司打造成員工都希望長期穩定經營的工作環境。第三個目標是將ASM在台灣打造成業界Tier 1的公司，並在業界具有指標性。

最後呂秉澄順利達成他的三大目標，但透過什麼方式，讓ASM在台灣的營運展現如此強力的成長動力，他說，其實只是觀念改變之後，做法也跟著改變，接著帶動公司的營運及文化也跟著變化。

呂秉澄說過去ASM比較傳統經營，收益和客戶服務是對等的，但後來積極讓客戶清楚知道，ASM不一樣了，願意和客戶一起研發、一起客製化客戶需要的產品，因為一座新的機台要加入很多新元素才能符合客戶的需求，所以一開始將機台免費放在客戶端一年，他們想改什麼我們隨時到廠服務，一年多之後ASM的技術突破並符合客戶需要的規格，才真正打入台灣最重要半導體晶圓廠的供應鏈。

達人座右銘

當責、合作、賦權

以「當責」為出發點，每個人都願意承擔責任、每個人做事情都抱持著捨我其誰的心態，公司一定能往好方向前往，也才能進一步衍生出同仁、跨部門之間的「合作」，最後才能透過「賦權」達到分層管理的目標。