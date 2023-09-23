劉申權花費逾20年 孕育出高接梨界LV

達人小檔案

達人座右銘

「妳看，好的梨子斑點愈小，屁股要開，表面要光滑又有光澤。」有「梨子爺爺」之稱的苗栗卓蘭老農劉申權，是「寶島甘露梨」的孕育者，該品種擁有「高接梨界LV」美譽，一顆曾要價破千元，一到產期依舊被搶光。實際上，那是劉申權超過20年努力才換來的心血，現在正在為取得智慧財產權而奮鬥，並希望在未來走向世界。

走進劉申權占地1,800坪的梨園，處處可看見被包覆完整的梨子，打開發現就快要比臉大。

梨園裡的「霸主」非寶島甘露梨莫屬。劉申權手腳俐落地切了一片遞在嘴前，甜度一測13度。「有甘蔗味吧？」劉申權說，這就是寶島甘露梨命名由來，一來是有蔗香，清甜又回甘，二來像「露水」一樣多汁；加上是台灣土生土長的品種，「寶島」兩字更是畫龍點睛。他透露，每年8月過後就是盛產期，整個月都在採梨子，目前一甲年產量6萬台斤，在國內總是供不應求。

今年已74歲、投入研發梨子要40年的劉申權，回憶起當初找到寶島甘露梨的甘苦時說到，那時對種梨子充滿興趣，於是不當機車行老闆，轉而投入研發工作，從逾千種品系慢慢篩選，歷經十幾年交配才找到一種「很大顆的梨子」，但那只是開始，又再試了十年，才真正「定案」。而這也是他的職場哲學，「永不放棄才會找出最好的東西」。

劉申權透露，寶島甘露梨曾是被淘汰的梨子，因那時給身邊的人試吃都不被埋單，卻有一個人很特別跟他說「TS161」是最好吃的，經過仔細了解發現原來該梨子是晚熟品種，非常感謝這位「伯樂」，不然台灣將錯過「天選之梨」。

攤開劉申權的研發紀錄，每一個「叉叉」，都代表著一年的心血，他和太太扮演最佳試吃員，從糖度、水分到口感，還有是否具備儲藏能力，一一檢視。他還說，「從來不覺得辛苦」，對於自己能夠用這麼長時間投入研究感到很踏實，就算中間沒有收入，僅靠著太太打零工支應，還歷經旁人取笑，「幸好最後都用成果很狠打臉他們的質疑」。劉申權靠著「對夢想負責任」的態度，一路走到現在。

他沒想到是，在種出寶島甘露梨後，另個困難接踵而來，發現有人開始對他的梨子「侵權」，自稱自己是甘露梨總經銷，賺取不當營利。所幸劉申權取得了寶島甘露梨的品種權，雖然中間也因壓力太大出現小中風跟憂鬱症，如今挺了過來，惟還在爭取梨子界的首個智慧財產權的路上，目前二審判決勝訴，但還有一段辛苦的路要走，不保護智財就沒有新品種的好吃梨子，因此必須對抗少數農會疑帶頭違反智財保護的短視與不智之舉。

「如果再一次，還是會選擇該走的路，因為這是正確的路」談到對梨子的期許，劉申權說，除了繼續在智慧財產權的路上努力，讓消費者吃到最有品質的梨子外，夏月香等兩新品種也正在申請品種權中；另希望將寶島甘露梨成功外銷出去。目前規劃五年內建立外銷供果園，讓梨園管理一致，確保品質不會打折扣，接著把管理方法分享給符合品質資格的農民，達到供銷平衡，再五年後就可以嘗試外銷。目前鎖定外銷中東國家，東南亞也在考慮範圍內，希望讓產業永續發展，走到全世界。

達人座右銘

不輕言放棄，

往後有無限可能