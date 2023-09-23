新北房市 三重重陽重劃區 台北客搶進

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三重重陽重劃區房價行情

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三重重陽重劃區由於與台北市士林區僅一橋之隔，擁有鄰近台北市的地理條件，且部分社區具有水岸景觀更成為房價保證，相較於近年士林地區新案房價多已上看到三位數，而重劃區內僅約士林6至7成的房價水準，吸引不少台北客外移。

三重重陽重劃區以重陽橋引道附近的新興地區，包括集賢路、三信路、環河北路、五華街等主要幹道，可由集賢路接重陽橋通往台北市士林區、環河南北快速道路等，或經由環河北路可接新北市側環河快速道路，交通相當便捷。

永慶不動產三重五華重劃加盟店店長書永安表示，相對於近年士林地區隨著北士科的發展，新推案房價上看每坪百萬、中古屋也約在9字頭的水準，而一橋之隔的重陽重劃區房價普遍在6字頭水準，購屋總價約有近1,000萬元的落差。

重陽重劃區發展迄今約十餘年，總面積達88公頃，合計約有100棟社區，區內早期在2008～2013年間因為供給量較大，房價較不穩定，不過近年因發展飽和、加上屋主惜售，供給量降低，也帶動價格上揚，且有相當的支撐力，有房屋釋出通常一至二周就會有人接手。

其中，又以屋齡13～16年，二房含車位總價1,900萬～2,100萬元、三房含車位總價2,500萬～2,800萬元的交易主力產品。

書永安表示，集賢路周邊屋齡十餘年的電梯大樓房價約每坪60萬～65萬元，新推預售屋行情則約在每坪65萬～75萬元，距離主幹較遠的房屋約每坪55萬～60萬元。

此外，五華街舊商圈能提供更充足的生活機能，公車路線多，未來環狀捷運線五華國小，及五華街、集賢路口各有設置捷運站，屋齡20～30年的中古華廈房價約每坪50萬元上下。

由於重劃區緊鄰淡水河河岸，擁有河岸景觀的戶別房價也高人一等，通常新成屋景觀戶可比非景觀戶每坪高出5萬～8萬元，中古屋則每坪高出3萬～5萬元。