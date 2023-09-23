香尼歐率室內設計師團 參訪舞光

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中秋佳節前夕，香尼歐整合行銷執行長洪敬富率領室內設計師參訪團前往舞光北區「燈．光體驗館」學習，體驗館內12種不同主題場域，讓設計師實際操作、與光互動，進而在設計中規畫適當照明配置，營造舒適燈光環境。

洪敬富表示，現今照明設備愈來愈先進、功能愈趨齊全，民眾對照明需求不再只滿足於「會亮就好」。室內設計師更透過燈具配置，改變全室氛圍而感動住戶，甚至引入智慧家居讓生活更便利。

展晟照明於2008年創立台灣LED照明品牌「舞光」，秉持著對照明的熱情整合科技創新，運用30餘年專業經驗使民眾享受美好照明體驗。目前全台近3,000個經銷點、逾百輛物流車隊，逾5,000項產品，提供客戶最完整、最美好照明體驗。

展晟照明北區總經理黃心怡指出，近期照明趨勢聚焦於環境友善、材料優化與人們健康，追求與地球共生共榮，且需要高效率照明節能商品。她闡述「流明」、「照度」、「色溫」與「發光效率」等意涵，列出創造良好光品質的四項標準，提供設計師規畫燈光配置的重要依據。

參與設計師表示，舞光分享健康照明的設計和規範，對於如何為業主打造適居燈光配置提供許多協助，進而改善睡眠品質且提高生產力。還有設計師指出，首次聽到這麼多專有名詞與如何打造良好光品質感到獲益良多，感謝香尼歐用心規畫，已迫不及待想應用在設計中，用燈光營造安居氛圍。

香尼歐持續深耕室內設計業，每年籌辦4～6場企業參訪，協助室內設計師精進專業知識。今年第1場至侏羅紀珠寶集團台北旗艦店，讓設計師享多元藝術饗宴；第2場到冠軍磁磚台北展示中心，讓設計師汲取設計養分與獲得工程知識；第3場則前往台灣檢驗科技公司（SGS），提升設計公司服務應變力，以因應產業快速變化。