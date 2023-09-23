麗寶樂園祭優惠 搶連假商機

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今年的雙十國慶煙火將於台中施放，搶攻旅遊商機，麗寶樂園中秋國慶連假期間，推出12歲以下只要99元的門票優惠，相當適合親子家庭規劃白天玩樂園、逛outlet，晚上賞國慶煙火的行程，暑假沒趕上出遊別擔心，馬拉灣好評加碼延長開放，一路玩到10月底。

麗寶樂園渡假區與國片電影合作，推出全新的期間限定《他馬克老闆》摩天輪車廂，有知名網漫《我是馬克》的角色現身車廂，跟著遊客一起登高望遠，釋放社畜心聲。國片《他馬克老闆》由瞿友寧導演暌違5年，再度與三金天王盧廣仲合作，多個場景在台中拍攝，其中也有於麗寶樂園渡假區取景，電影改編自知名網漫《我是馬克》，合作推出期間限定的《他馬克老闆》摩天輪車廂。

活動從即日起至10月14日每日晚間8點，天空之夢摩天輪燈光秀，還將出現《馬克》燈光秀，邀請民眾一起進電影院欣賞《他馬克老闆》。知名網漫《我是馬克》首度出現在摩天輪車廂，搭配著由瞿友寧導演親自發想的社畜心聲「再撐一下，你比老闆年輕」、「讓明天的自己感謝今天的你」等字，邀請社畜們一起登上摩天輪，大聲喊出社畜心聲，釋放壓力吧！

2023年國慶煙火暌違9年再次回到台中舉辦，地點位於台中中央公園，開車約半小時抵達麗寶樂園渡假區，相當適合規劃為一日行程。全台最大水樂園馬拉灣，每年於國慶連假後即展開季節性休園，今年好評不斷，麗寶樂園渡假區宣布加碼延長營業，10月13日至29日每周五、周六、周日、周一開放園區，讓遊客避開夏日毒辣豔陽，享受最舒適最chill的馬拉灣。