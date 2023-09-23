米蘭時裝周》Prada大秀眾星雲集 秀場外粉絲環繞、交通阻塞

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Prada 2024春夏系列大秀於米蘭時間21日登場，秀上明星橫跨如品牌代言人韓歌手Somi、韓團ENHYPEN、泰演員Metawin Opas-iamkajorn (Win)、艾瑪華森（Emma Watson）、班奈狄克·康柏拜區（Benedict Cumberbatch）、史嘉蕾喬韓森、導演韋斯安德森 (Wes Anderson)、凱莉珍娜（Kylie Jenner）、惠英紅等多國明星到場支持，讓原靜謐的Prada總部突然擠進大批人馬，眾星的粉絲更是擠滿整個圓環，更出動當地警察協助維持秩序，熱情的粉絲尖叫聲就連走入秀場廊道，也能依稀聽到，讓平均溫度18度的米蘭變得更加火熱。

另外在秀場內一張凱莉珍娜的獨照中，意外秀出她和提摩西親密親臉頰的手機鎖定螢幕，意外為品牌增加一條推特熱搜。

本次大秀延續男裝的「黏液瀑布」，搭配宛若出現在希區考克電影的滂薄音樂開場，如同前幾季「回歸服裝本質」的理念，本季服裝輪廓整體仍舊以簡潔、俐落的線條為主，其中包含寬肩、超Oversize夾克、收腰夾克等，但本季還多了「流蘇」元素，不論是以嵌有金屬環裝飾的皮革流蘇、府綢襯衫上飄逸的歐根紗流蘇等，皆使得本季充滿春夏的輕盈感。

配件方面，本季出現的圍巾斗篷除能禦寒，更是本季重點造型之一;鞋款部分本季推出的方形穆勒鞋格外吸睛，在秀上可見模特穿著同色系的棉襪搭配黑色繫帶，另外還有瑪麗珍高跟鞋。包款方面品牌在上面藏了個小彩蛋，雖然在秀場內多數人並未發現，在品牌後來給的細節圖時可以發現在本季推出的抓皺包款上，多了一個「不速之客」，一只吐著舌頭的大頭點綴於包款之上，十分有趣。