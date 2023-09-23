《數雲端》新機開賣 PChome購物：iPhone 15 Pro系列最旺

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【時報記者莊丙農台北報導】網家(8044)旗下PChome 24h購物昨日上午8點正式開賣iPhone 15 Pro Max、iPhone 15 Pro、iPhone 15 Plus及iPhone 15現貨，現貨開賣前即吸引大批消費者在線等候，搶購人流量相較去年開賣日大增近5成，熱潮遠遠超越去年，帶動Apple旗艦館一小時業績相較去年同期雙位數成長，開賣首批現貨全數搶購一空，當中以iPhone 15 Pro系列銷售最旺。同時，Apple周邊配件的銷售動能也顯著提升，觀察站上近一週的買氣相較平日已成長近2倍。

此外，「PChome iPhone訂閱方案」自去年9月推出後就備受市場矚目，在首年也締造出超乎預期的成績，網家分析iPhone 14訂閱用戶輪廓，男性多於女性，年齡層多集中在20至39歲，佔比有超過7成，顯見這種彈性又便捷的整合型訂閱服務對於新世代消費族群相當具有吸引力。

昨日上午9點PChome正式開放去年首波訂閱用戶續訂，中午12點則緊接開跑「新訂閱方案」雙雙吸引消費者踴躍搶訂，昨日上午整體訂閱量相較去年開放訂閱首日已成長5成。

PChome旗下自有車隊網家速配也讓首波預購客人最快都能在現貨開賣日一早即可收到熱騰騰的新機，其中雙北都會區前兩筆iPhone 15預購訂單分別在昨日上午8點15分送達新北市三重區、上午8點21分送達台北市信義區的顧客手上，中南部地區，台中市區首筆配達在上午8點57分就到貨。

另外，更祭出挑戰電商最強的獨家購機攻略，9月30日前推出舊機回收加碼活動最高可拿40,260元，再搭配高額信用卡刷卡回饋，多重優惠疊加下，讓消費者有機會以「0元」入手新機。