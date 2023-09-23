員工High運動！ 群益跳起來幸福企業運動會結合ESG、家庭日

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群益金鼎證券23日於台中朝馬運動中心舉辦「群益跳起來！2023幸福企業運動會」，以「群益跳起來」為主軸，「家庭日」為內涵，近400名中部地區員工、眷屬共襄盛舉，賽事包含羽球競賽、趣味競賽等，活動結合ESG主題，鼓勵全體員工自帶水杯環保愛地球，現場亦提供循環杯，落實ESG理念。

群益金鼎證券總經理李文柱親自到場嘉勉員工，他表示在運動賽事中，看到群益的選手在球場充滿「拚勁」、「永不放棄」的決心，在團體合作賽看到「向心力」、「凝聚」的精神，努力為團隊爭取榮譽，都展現出群益人的特質。期盼員工透過運動釋放壓力、放鬆身心，進而提升工作效率，樂在群益、樂在工作。群益未來也將籌劃各項活動，以中區運動會為起跑點將串聯南北，鼓勵員工保持運動、重視身體健康，打造群益運動熱潮。

李文柱表示，群益金鼎是全國券商獲利排名第四，獨立券商排名第一，今年前八月稅前獲利29億元，全年目標要達40億元以上，並鼓勵員工，群益的氣勢是走路要有風，他正在向主管機關爭取和獨立銀行合作的機會，與金控券商公平競爭。

今年運動會規模更勝以往，群益金融集團大會師，群益期貨、群益保險、群益投信、群益投顧等關係企業董事長、總經理都出席同歡。不論是基層員工、主管、經理人皆踴躍報名，包括主要輔銷團隊保險、期貨、財管、數位業務等同仁都熱情參與，總計共14組隊伍、近400名員工參加，參與人數創新高，在進場時各隊精心設計隊呼，展現團隊的士氣，選手卯足全力，相互合作爭取佳績！

運動會主要比賽項目，包含羽球及趣味競賽，邀請員工眷屬同歡。值得一提的是，運動會也首度延伸群益ESG環保永續之目標，員工自備水杯盛裝飲用水，減少一次性的垃圾，現場亦提供循環杯使用，貫徹群益證環保愛地球的決心。

群益運動會是Covid-19疫情解封首次舉辦員工同歡的「大型活動」，意義更為重大，今年有別以往，打造「群益跳起來」活潑形象作為主視覺，積極整合集團內資源，串聯捐血活動、2024年度桌曆，讓每位員工都能在夢想的舞台發光發熱，展現出個人特色發揮影響力。