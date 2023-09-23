PowerBOMB完美結合婁峻碩演唱會 為年輕世代掀起熱血狂潮

葡萄王打造年輕人愛不釋手的能量飲料「PowerBOMB爆能能量飲料」，鮮明撞色的罐裝設計，完整的黃金比例能量配方，加上微氣泡清爽暢快的口感廣受消費者好評。PowerBOMB今年於社群討論聲量較去年成長逾200%，銷量亦有雙位數成長！PowerBOMB自去年即邀請人氣饒舌歌手身兼斜槓代表的婁峻碩擔任代言人，共同合作超炸單曲「PowerBOMB」，MV在Youtube的觀看數更突破百萬，同時也結合婁峻碩個人演唱會共同行銷，讓粉絲在現場可以喝最潮的PowerBOMB，聽最潮的演唱會，盡情狂嗨一整晚！

PowerBOMB登錄發票抽現金10萬元 婁峻碩限量版包裝全通路優惠中。圖／葡萄王提供

PowerBOMB去年宣布由婁峻碩擔任代言人，今年更是推出合作單曲以及婁峻碩的限量包裝PowerBOMB，讓粉絲超驚喜。婁峻碩將於今(23)日站上台北流行音樂中心，舉辦「PowerBOMB 婁峻碩SHOU《上漲SHANG ZHANG》個人演唱會」，而這也是婁峻碩出道以來首場大型售票演唱會，6月一開賣不到五分鐘5500張門票就全被搶光，PowerBOMB寵愛婁峻碩粉絲，只要參與演唱會就能獲得一瓶婁峻碩限量版包裝的PowerBOMB，還推出限量聯名周邊商品「PowerBOMB SHANG ZHANG互動式LED螢光棒」；此外，還特別於演唱會現場舉辦攤位活動，打造趣味「接棒能量戰」遊戲，將產品與遊戲結合，讓粉絲挑戰時間內能接住多少瓶PowerBOMB，達成任務再送一瓶荔枝海鹽啤酒花風味PowerBOMB，且無論是否參加演唱會都能夠參與挑戰，號召大家一起接住能量，成為全場焦點！

無法參與婁峻碩演唱會的粉絲們也不用傷心，PowerBOMB還有好康等著你！即日起至10月20日，購買PowerBOMB爆能能量飲料後登錄發票，即享有超值好禮週週抽，還有機會抽到現金10萬元大獎；另外，PowerBOMB婁峻碩限量版包裝在全通路優惠實施中，趕快手刀購入，讓婁峻碩陪你一起能量無限釋放！