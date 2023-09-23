《產業》觀光署邀航空業考察花東 爭取包機來台觀光

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【時報記者林資傑台北報導】交通部觀光署為運用包機擴大海外旅客來台運能，以加速推動國際旅遊市場，首度與交通部民航局、花蓮縣政府與台東縣政府合作，邀請具包機飛航潛力的在台國籍與外籍航空公司代表，於21～23日辦理3天2夜花東考察行程。

觀光署此行安排參訪花蓮及台東航空站接待設施，並分別辦理推廣會，由兩縣政府邀請當地觀光產業公協會代表推銷花東在地特色，盼透過航空業代表親自參與考察花東觀光資源與機場完善設備，鼓勵與旅行業者合作運用包機獎助，吸引國際旅客來台體驗花東觀光魅力。

台灣東部自然與文化資源豐富，為帶動花東地區觀光及經濟發展爭取更多國際旅客到訪，觀光署2017年起推出「花東永續旅遊自主門戶整合行銷計畫」，其中「推動花東永續旅遊境外包機計畫」積極持續推動辦理，將自2023年執行至2025年底。

搭乘包機向為國際旅客造訪花東的交通安排之一，為在疫後擴大來台量能，觀光署首度結合民航局、花蓮及台東縣政府，合作辦理國內外航空公司代表花東踩線，考察行程走訪花東特色景點。

觀光署表示，今年透過各駐外辦事處強力進行海外宣傳推廣，並結合文化部、農業部、教育部等中央部會及地方協力推廣，歡迎業者多加利用促成花東包機及運用各項優惠方案，共同合作全力衝刺來台旅遊人次，達成今年來台旅客600萬人次目標。