蘋果A17 Pro晶片加持 再掀南科高級住宅區議題

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蘋果 A17 Pro 可說是目前是地表最強的手機晶片，搭載全世界最先進的3奈米晶片就在台積電南科廠區量產。2023 Q2南科在半導體精密產業產值更超越新竹竹科，成為全台第一產值科學園區，台積電南科18廠的3奈米量產暨持續擴廠， APPLE、NVIDIA、AMD等國際大單挹注，南科未來發展更受各界看好。

在南科半導體浪潮下，再掀周邊房地產需求議題，其中最近南科的LM重劃區，在近十年發展下有非常大的轉變，完整且稀有的低密度透天別墅聚落，更是南科工程師居住環境的首選，根據財政部綜所稅統計資料，善化LM蓮潭里184.7萬排行全市第一名，持續蟬聯台南市「最有錢的里」，甚至是全台前十大富人區，讓LM蓮潭里更有「善化台積村」「富人里」之稱。

台南市政府規劃南科特定區區位，其中交通動能是一大考量，以LM特區為例，距離南科台積電廠區行車大約僅10分鐘時間，更解決上班塞車的窘境，10分鐘銜接國道三號、國道一號、北外環道，北上台中南下高雄都非常具有交通區位優勢，LM特區以新式街道規劃成為特色，整齊道路街廓、管線採地下化鋪設，加上區域不少公園綠地、雙語學區的規劃，極具美式住宅區風格，媲美美國舊金山APPLE總公司周邊高級住宅區Sunnyvale、Mountain View住宅區氛圍，也成為追求高品質生活、重隱私的高收入科技產業族群喜愛，入住LM特區不僅享受生活品質的保證，更成為一種身份地位的象徵。

南科LM特區土地開發日益飽和，看準高階資產客層喜愛寧靜、高隱私獨享的居住需求，品牌建商聯上集團也於南科LM特區文教核心旁9,735坪完整基地，推出「聯上APPLE」美式別墅社區案，該土地也是南科LM區碩果僅存最大面積、面公園最後一塊寶地，主打10米大面寬、獨棟雙併、傳統式格局，電梯莊園級別墅，一幢幢斜瓦白牆現代風格建築，在LM特區更顯一支獨秀，成為LM特區一大亮點。