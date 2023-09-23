明揚屏東廠火警逾百傷亡 陳揆將南下現場

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

高爾夫小白球代工龍頭明揚國際屏東廠22日發生火警，逾百人傷亡，震驚社會。行政院長陳建仁23日在立法院表示，在今專案報告總質詢之後，會立刻南下去了解現場狀況，希望同樣事件別再發生，也希望亡者安息。

陳建仁23日出席台北市「登革熱防治相關事宜」專案報告及備詢」時表示，昨在立法院做專案報告及備詢之後，就發現這個屏東大火的事情，並在第一時點就跟屏東縣長周春米電話聯絡，也指示內政部還有衛福部一定要全力地來支援。在昨晚上，內政部長林右昌以及衛福部次長王必勝也就即刻南下，在第一線來指揮。

陳建仁說，現在最緊急的工作就是要撲滅現場的火勢，然後盡力地搶救，也很遺憾有多位消防弟兄以及工廠的員工不幸傷亡，我們感到相當地難過，也希望家屬們能夠節哀，然後我們也會提供最好的協助。

陳揆說，至於送到醫院緊急搶救的這一些傷患，也指示衛福部，務必要提供最好的醫護照顧，並請內政部在緊急滅火以後，也要來了解這個現場的狀況，讓同樣的事情不要再發生。

陳揆說，在今天專案報告總質詢之後，他也會立刻南下去了解現場的狀況，希望這樣的事情不要再發生，也希望亡者安息、家屬能夠節哀，然後所有的傷者得到最好的照顧，並且以後不要再發生同樣的這樣的一個事件。