《商情》期金上漲；期膠強彈近2%；期棉連3跌；大豆從六周低點反彈

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時報-商情早報

1.美元走軟，周五紐約期金上漲。

2.LME:09/22期銅收8222.00美元/公噸，漲28.00美元。

3.NYMEX:11月輕質原油漲0.40美元，每桶為90.03美元。

4.西德州原油上漲0.44美元，每桶為90.00美元。

5.09/22BDI運費指數為1593.00。

6.SICOM:天然橡膠10月期貨RSS3上漲1.50美分。

7.NYCE:10月棉花跌0.83美分，每磅為84.04美分。

8.CBOT:10月黃豆粉跌2.10美元，每公噸為388.20美元。

9.09/22TRJ-CRB上漲0.06，為285.99。

10.SGX:62%鐵礦石報每公噸121.97美元，漲1.07美元。

商情綜述:

1.貴金期貨-美元走軟，周五紐約期金上漲；受惠於美元指數(DXY)和美國10年期公債殖利率雙雙回落，增加投資人以美元計價的黃金更便宜，令金價止跌反彈；周五(9/22)收盤報價，12月黃金漲6.00美元，報每盎司1945.60美元；12月白銀漲0.15美元；10月白金漲9.50美元；12月鈀金跌13.40美元。(王思涵整理)

2.LME基本金屬-跌深反彈，期銅漲逾0.3%；因美國聯邦儲備理事會(FED)暗示貨幣政策將在更長時間內保持限制性，今年內可能將再次升息，影響美元指數因利率前景而上漲，美元指數接近六個月高點，致倫敦(LME)前一個交易日跌至近四個月低點，跌深吸引逢低買盤進場，致倫敦(LME)銅價上揚。終場周五指標期銅上漲28美元；期錫上漲638美元；期鎳上漲295美元；期鋅上漲48美元；期鋁上漲28.5美元；期鉛上漲30.5美元。(呂方維整理)

3.原油期貨-周五歐美原油期貨漲跌互見，其中美國原油受供應趨緊預期延續而反彈走高，止3跌，市場權衡俄羅斯成品油出口禁令，及聯準會暗示未來升息壓力，造成需求困，倫敦原油則續跌；其中美國NYMEX-11月輕質原油期貨漲0.4美元，報90.03美元/桶；倫敦ICE-11月布蘭特原油期貨下跌0.03美元，報93.27美元/桶。(鄧凱綺整理)

4.航運指數-運價有撐，周五BDI指數反彈1.5%；受益於中國經濟政策支持，加上太平洋區貨盤尚可，促使海岬型船運價轉漲近630美元，且莫斯科自從7月退出允許出口的協議，近期第一艘從烏克蘭黑海港口運送穀物的大船已起航，令終場波羅的海乾散貨BDI指數反彈1.5%；其中最新報價BDI指數上漲24點，收1593點，漲幅1.5%；BCI指數上漲76點，收2083點，漲幅3.8%；BPI指數下跌11點，收作1685點，跌幅0.7%；BSI指數上漲5點，收作1355點，漲幅0.4%。(王聖為整理)

5.橡膠期貨-刺激措施激勵，周五上海天膠期貨強彈近2%；有分析師表示，膠市在受到房地產危機和負面情緒的打擊後，中國開始注入更多資金，這改變了交易情緒，推高了9月份的價格。此外俄羅斯燃料出口禁令可能收緊全球供應，也因天然橡膠通常會受到石油價格的影響，故激勵終場上海天膠期貨強彈近2%；其中大阪交易所OSE橡膠2月期貨漲0.1%，報每公斤234.6日圓；新加坡交易所SICOM橡膠10月期貨漲1.2%，報每公斤141.20美分；上海交易所SHFE橡膠1月期貨漲1.9%，收於每噸14265元人民幣。(王聖為整理)

6.穀物期貨-周五芝加哥穀物期貨多收揚，其中大豆期貨從六周低點小幅反彈，市場回落跌破 13 美元後，料可能進一步走軟，而玉米和小麥也因逢低買盤走高，但漲幅均受到美元走強的限制，美元維持在六個月高價，因聯準會警告利率將維持在高於預期的時間，終場12月小麥漲3.75美分，12月玉米漲2美分，11月大豆漲2.5美分，10月黃豆油漲1.2美分， 9月黃豆粉跌2.1美元。(倪淑茹整理)

7.棉花期貨-美元堅挺，周五ICE棉花期貨下跌；為連3天收跌；因美元上漲和棉花種主要種植區天氣條件改善的壓力，削弱投資人對棉花的買入需求，促使期棉進一步回跌；終場ICE美國交易所2號棉花12月棉跌0.65%，報每磅85.91美分；中國鄭州商品期貨11月期棉結算跌0.17%，收報每公噸17345人民幣。(王思涵整理)

8.鐵礦石期貨-供應擔憂，新交所鐵礦石漲近0.9%；因受罪大鋼鐵消費國中國，當局政府持續的經濟刺激支持政策下，以及力拓公司(Rio Tinto)在皮爾巴拉(Pilbara)礦區發生事故後停止施工，所產生的供應擔憂，疊加港口庫存處於低位，致新交所鐵礦石期貨價格上漲。終場周五新加坡交易所58%鐵礦石近月持平，報每噸107.58美元；62%鐵礦石近月漲0.89%，報每噸121.97美元。(呂方維整理)(商品行情網)