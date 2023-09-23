企業行善添新頁 金豐禾捐助「德芙蘭國小」棒球隊交通車

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位於台中市和平區的「德芙蘭國小」是一所美麗的原鄉小學，它的校名「德芙蘭」是泰雅族松鶴部落的舊稱，寓意「水源豐沛、土地肥美、適合居住的美地」，校長古金益（德米．米努）以資深教育家的深思熟慮，訂定德智體群美的教學目標，致力於發揮原鄉孩童體能優勢的特色。

民國112年初成立「德芙蘭國小少棒隊」延攬退役選手擔任教練，並提供免費餐食帶領師長共同照顧獲得學生與家長熱烈響應，而由於校方經費資源有限，球員設備及場地皆非常欠缺，加上部落地處偏遠，時常需要移地訓練，學校面臨著在山區間接送球員往返的安全困擾。

因緣際會下，長期致力於社會公益的「金豐禾企業」得知校方面臨的困境後，蘇玉麒董事長立即慷慨解囊，指示林瓊瑤副總經理從公益基金中提撥20萬元捐助校方添購設備，緩解學生球具不足的問題，今年8月14日「金豐禾企業」22周年慶，更透過全省線上、線下同慶的契機舉行義賣活動，邀請所有夥伴共行善舉，將義賣所得用於添購交通車，攜手幫助在偏鄉努力不懈的師長與學生們。

為感謝金豐禾企業大愛無疆，「德芙蘭國小」特於9月22日盛大舉辦捐車儀式，蘇玉麒董事長偕同林瓊瑤副總經理及公司幹部親赴拜會古金益校長，代表公司捐贈一輛全新的「Hyundai Staria」九人座休旅車供球隊移動訓練所需，當天也邀請到教育局、運動局、棒委會、議員及區長等長官蒞臨觀禮，對於「金豐禾企業」的善舉皆給予高度肯定。

金豐禾愛心廣被 ，於「德芙蘭國小」捐車儀式結束後欣喜大合影。

捐車儀式過程充滿溫馨與喜悅，球隊對於未來能有屬於自己的交通車充滿感激之情，而蘇玉麒董事長也在與小球員互動時重拾赤子之心，並獲校方回贈簽名球棒與感謝狀，蘇董事長認為企業取之於社會，更當懂得用之於社會，「金豐禾企業」以幫助台灣農民為初衷而創立，多年來專注於長者與兒少的關懷議題，並以實際行動捐助支持，期許能拋磚引玉，號召更多企業關注偏鄉教育的議題，讓孩子都能快樂成長、勇敢追夢。