美債殖利率漲幅回落 標普創半年來最慘周跌

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美債10年期殖利率盤中一度升破4.5％，後部分漲幅回落，但仍連升三周，續創16年新高。本周聯準會的政策繼續衝擊股匯市，美股三大指數連四日收黑，標普500以及納指均為連續第三周下跌，創矽谷銀行倒閉以來最大周跌幅。

道瓊工業指數下跌 106.58 點，或 0.31%，以33,963.84點作收；標準普爾500指數下跌 9.94 點，或 0.23%，以 4,320.06點作收；那斯達克指數下跌 12.18 點，或 0.09%，以 13,211.81點作收；費城半導體指數上漲 26.44 點，或 0.79%，以3,365.29作收。

數據方面，美國勞工部21日公布報告顯示，上周初領失業救濟金人數低於預期的22.5萬人，為1月以來的低位；截至9月9日為止，持續申領人數亦跌2.1萬人，同創今年初以來最低，顯示勞動力市場依舊穩健，這讓聯準會11月升息的機率更高。

政經方面，聯準會於本周公布利率決議，並暗示11月可能繼續升息。週五，至少有4位聯準會官員發表談話，聯準會理事鮑曼 (Michelle Bowman) 和波士頓聯準銀行總裁柯林斯 (Susan Collins) 表示，如果經濟數據不配合，升息的可能性仍在，鮑曼說，或許升息將不只一次，因為能源成本的上升可能為降低通膨目標帶來風險，柯林斯則表態：「不會排除進一步緊縮政策」「會堅持到底以實現目標」，這些官員給出的一致信號是：利率將在更長時間內維持更高水平，無法排除會有繼續升息的可能性。

此前，前副主席唐納德·科恩（Donald Kohn）及前理事凱文·沃什（Kevin Warsh）於周四時一致認為聯準會不太可能實現經濟軟著陸，但對於是否繼續升息有歧見。柯恩認為，聯準會需要繼續升息，而沃什則認為利率已經達到高峰，並表示，因為美元走強、能源價格上漲，長期利率上升，「這些都不利於軟著陸」。他說，投資者更加擔心美國政府的預算赤字以及未來通膨上升的風險，10年期美債的收益率將「大幅」上升，更重要的是，近年來美國國債的一些大買家，包括中國和日本等，都在減持債券。

市場仍關注政府關門風險及汽車工會罷工帶來的影響。眾議院休會到下週二 (26 日)，美國眾議院議長麥卡錫 (Kevin McCarthy) 周五表示「我們已經針對預算問題獲得一些進展，仍然希望臨時撥款法案能獲批准。」

美國汽車行業大罷工規模擴大，將會有5,600名工人新加入罷工。罷工影響已蔓延至上游供應鏈，鋼鐵業被迫減產，在罷工7天後，鋼鐵公司的市值已縮減39億美元。如果事態繼續升級，根據Pantheon Macroeconomics首席經濟學家的預計，美國單季GDP將會減少1.7%。摩根大通分析師比爾‧彼得森（Bill Peterson）指出：「汽車是美國鋼鐵需求最集中的來源之一（約占25%），如果罷工持續，可能會進一步閒置或減少產能。

個股方面，美債殖利率的回落減輕了科技股的壓力，晶片股力挺大盤反彈，博通漲幅超過2%、輝達漲幅超過1%，但安謀僅上市首日漲，本周重挫16%。特斯拉連跌3日，收跌4.2%，本周已經暴跌10.8%。

（陳彥綺）

美股多空拉鋸 道瓊續跌106點 科技股回穩 費半逆收紅

投資人試圖消化聯準會轉趨鷹派的政策前景和指標債息站上16年高點帶來的壓力，周五美股大盤在震盪拉鋸後再度收黑，但科技股和晶片股出現止跌回穩跡象，那斯達克幾近收平，費城半導體指數以紅盤作收，台積電ADR收漲0.33%，聯電、日月光均漲逾1%。

在聯準會基準利率可能升更高、高更久的陰霾籠罩下，道瓊、標普500和那斯達克指數連跌第4天。標普500指數和那斯達克指數本周分別收跌2.9%和3.6%，連續第3周收黑，並雙雙創下3月以來最大單周跌幅。藍籌股道瓊指數周線下跌1.9%。

★四大指數

美股道瓊下跌106.58點或0.31%，收33,963.84點。

NASDAQ下跌12.18點或0.09%，收13,211.81點。

S&P500下跌9.94點或0.23%，收4,320.06點。

費城半導體上漲26.44點或0.79%，收3,365.29點。

★11大類股

科技類股(SPLRCT)漲0.26% 能源類股(SPNY)漲0.15%

通訊服務類股(SPLRCL)跌0.09% 原物料類股(SPLRCM)跌0.13%

公用事業類股(SPLRCU)跌0.16% 醫療類股(SPXHC)跌0.19%

工業類股(SPLRCI)跌0.34% 必需消費類股(SPLRCS)跌0.47%

房地產類股(SPLRCREC)跌0.72% 金融類股(SPSY)跌0.74%

非必需消費類股(SPLRCD)跌0.87%

★重磅科技股

1.五大市值股

微軟(MSFT)下跌0.79%，收317.01美元。

蘋果(AAPL)上漲0.49%，收174.79美元。

亞馬遜(AMZN)下跌0.16%，收129.12美元。

Alphabet(GOOGL)下跌0.15%，收130.25美元。

特斯拉(TSLA)下跌4.23%，收244.88美元。

2.五大尖牙股

Meta(Meta)上漲1.13%，收299.08美元。

蘋果(AAPL)上漲0.49%，收174.79美元。

亞馬遜(AMZN)下跌0.16%，收129.12美元。

Alphabet(GOOGL)下跌0.15%，收130.25美元。

網飛(NFLX)下跌1.13%，收379.81美元。

3.其它焦點股

輝達(NVDA)上漲1.45%，收416.10美元。

美光(MU)上漲1.44%，收68.88美元。

恩智浦(NXPI)上漲1.44%，收196.79美元。

Meta(Meta)上漲1.13%，收299.08美元。

應用材料(AMAT)上漲0.72%，收136.17美元。

蘋果(AAPL)上漲0.49%，收174.79美元。

思科(CSCO)上漲0.43%，收53.57美元。

超微(AMD)上漲0.09%，收96.20美元。

德州儀器(TXN)下跌0.06%，收160.31美元。

Alphabet(GOOGL)下跌0.15%，收130.25美元。

亞馬遜(AMZN)下跌0.16%，收129.12美元。

高通(QCOM)下跌0.26%，收107.68美元。

IBM(IBM)下跌0.32%，收146.91美元。

甲骨文(ORCL)下跌0.37%，收109.03美元。

微軟(MSFT)下跌0.79%，收317.01美元。

英特爾(INTC)下跌1.36%，收34.18美元。

特斯拉(TSLA)下跌4.23%，收244.88美元。

★台股 ADR

台積電上漲0.28美元或0.33%，收85.64美元，換算台股價格為550.25元。

聯電上漲0.07美元或1.01%，收7.02美元，換算台股價格為45.1元。

日月光上漲0.08美元或1.08%，收7.49美元，換算台股價格為120.31元。

中華電信上漲0.39美元或1.08%，收36.46美元，換算台股價格為117.13元。

（時報資訊 柯婉琇）