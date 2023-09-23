《台北股市》台股周線翻黑 待基本面落底 靠數據翻盤？

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【時報記者任珮云台北報導】台股本周的周線再翻黑，主要受到美聯準會年底可能再次升息，利率持續維持高檔且降息言論，美債殖利率再飆升。

安聯投信台股團隊表示，台股在利率有望維持高檔一段時間、降息幅度與機率下降，預期落差調整以及全球現階段處在各類資訊的空窗期的情況下，短中期相對承壓，並且需要等待更多新消息。目前市場亦在等待基本面落底後更多正面數據、利率政策新訊號與評價面整理。

安聯投信表示，美國聯準會9月決議按兵不動，聯邦資金利率區間維持在5.25%~5.50%，並預期今年底前將再升息1碼，符合市場預期，但令人意外的是明年預估降息幅度由4碼縮小為2碼，主席鮑爾在記者會的發言也進一步為利率峰值將更高、更久做了更明確的定調。

從聯準會為高利率將維持一段時間做了更一步的定調，以及透露出緩步降息所釋放的訊息，均可解讀為預期未來經濟沒那麼差；近期市場出現較大波動，主要也是在反映利率政策方向步調與市場期望有所落差所致。

安聯投信台股團隊認為，大方向仍看好AI伺服器相關，但更需要進一步檢視個別受惠程度與潛在成長契機；由於目前距離10月、11月第三季財報與產業展望等訊息揭曉前，仍有一段時間，建議投資人在等待新數據與評價面調整的同時，也可就趨勢題材相對明朗的主題如AI、綠電與工具機等做逢低擇優布局，參與中長期獲利機會。至於市場在關注生成式AI應用未來在企業端發展的契機，未來可追蹤相關商用模式發展方向，與企業參與程度，作為產業成長方向和投資上的判斷。