《科技》趨勢科技揭駭客盜個資三大惡行

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【時報記者莊丙農台北報導】年末消費旺季來臨，雙11、百貨周年慶、手機上市等帶動線上買氣，各家廠商紛紛推出下殺折扣，民眾也比往常更熱衷於在網路上消費搶單。趨勢科技統計，過去一年台灣網路詐騙事件以「購物」相關類型高居第一，平均每月高達77萬件，2023第3季因網路購物所衍生的詐騙事件較去年同期大增38％，其中又以釣魚型詐騙網站最嚴重。

為幫助民眾免於遭受個資被竊的困擾，趨勢科技指出，PC-cillin 2024整合AI智能防毒防詐再進化，全新搭載深度學習AI引擎VSAPIX，可防範病毒、惡意程式、詐騙網址和其他更複雜多變的網路威脅，避免個資外洩與財損。同時，趨勢科技觀察，駭客得手個資之後偏好物盡其用，可歸納出三大惡意行為。

一、假冒身分，做盡不法勾當：駭客通過盜取個資，如姓名、地址、帳密、身分證字號或電子郵件等，進行詐騙或其他犯罪活動，成為所謂的「身分竊賊」。駭客可能會利用這些個資假冒被害者身份開立銀行帳戶、詐取貸款、申請政府福利、申請退稅，嚴重甚至進行不法犯罪，讓被害者因而捲入法律糾紛。

二、變賣個資，黑市兜售獲利：「黑市」因為在網路上匿名且無法追蹤的特性，一直是詐騙組織非法交易和網路犯罪的溫床。犯罪份子在盜竊民眾個資後，可能透過黑市出售和威脅公佈個資，藉此牟取暴利。趨勢科技觀察，只需30元台幣(1美元)就可能在黑市買到你的信用卡資料，但後續所造成的財物損失卻難以估算。

三、利用帳密，發動撞庫攻擊：駭客可能會利用你的帳密透過憑證填充攻擊（亦稱撞庫攻擊）手法，以進行不法勾當。所謂撞庫攻擊，就是使用大量被盜的電子郵件、帳密，搭配自動化腳本，以疲勞轟炸的方式嘗試登入網路服務，直到某一組帳密成功匹配為止。駭客一旦成功登入，就可假冒你的身份下單購買或盜刷信用卡。

根據趨勢科技網路犯罪地下市場研究報告，黑市上最炙手可熱的商品分別是網路服務帳號，包含銀行、社交軟體、影音串流平台等、遊戲帳號及信用卡資訊。趨勢科技台灣區總經理洪偉淦表示，近年個資外洩問題嚴重，台灣今年更發生多起重大個資外洩事件。一般民眾因為生活與網路已經密不可分，所以也需提升資安意識並做好自我保護。然而令人擔憂的是台灣近50％的人缺乏高度的資安風險認知，這可能造成民眾低估自身個資的價值，因此急迫呼籲大眾應充分瞭解資安威脅，同時透過專業協助，才能守護網路安全、保護自己和身邊的人。