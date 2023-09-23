對標全球經貿規則 上海自貿試驗區試制度、闖新路

澎湃新聞23日報導，上海自貿試驗區正式設立滿十周年，大陸全國政協常委、民建中央前副主席、上海市政協前副主席周漢民受訪指出，上海自貿試驗區要為國家「試制度、闖新路」，要針對《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP）和《數位經濟夥伴關係協定》（DEPA）經貿規則對標對表，先行先試。 報導稱，2013年9月，上海自貿試驗區正式設立。以這座「開放之城」為起點，中國自貿試驗區建設已走過十年。2019年8月，上海在臨港又設立了大陸唯一自貿試驗區新片區；而行至中國最南端，海南自由貿易港也正在蓬勃興起。

截至目前，大陸擁有21個自貿試驗區及海南自由貿易港「雁陣」。十年之間，大陸近半國家層面複製推廣的自貿試驗區制度創新成果源自於上海首創或同步先行先試，充分發揮了全面深化改革和擴大開放的試驗田作用；十年之間，包括上海自貿區在內的自貿試驗區，以不到千分之四的國土面積，貢獻了大陸全國1／6以上的進出口總值和吸收外資總量，為中國自身經濟發展以及參與國際競爭注入了新的強勁動能。 報導指出，周漢民20日在中國（上海）自由貿易試驗區建設10周年主題論壇「以制度型開放引領高水準對外開放」分論壇上，以〈自貿區高品質發展要進一步融入國際規則〉為題發表主題演講時說，「（上海）自貿區前程遠大，要始終對標國際最高標準、最好水準，並一步步引領國內開放的未來發展方向」。

彭湃新聞報導，周漢民最近受訪指出，上海自貿試驗區要為國家「試制度、闖新路」，要針對PTPP和DEPA經貿規則對標對表，先行先試。

周漢民建議，上海自貿試驗區要學習其他自貿港區的先進經驗，可以考慮每年舉辦一次中國自由貿易區論壇，讓21個自貿區經驗分享，為中國的改革和開放做出獨特、獨有和獨到的貢獻。 此外，周漢民也提出，現行的外資准入負面清單在生物醫藥、種業等領域還有壓縮空間，要用更大的開放倒逼更深入的改革。