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新竹女中將迎百年校慶 立委林思銘促成在竹縣藝術特展

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立委林思銘（左至右）陪同新竹女中校長林桂鳳，拜會縣長楊文科和教育局長楊郡慈，促成新竹女中百年校慶藝術特展在新竹縣美術館展出。（林思銘助理提供／羅浚濱新竹傳真）
立委林思銘（左至右）陪同新竹女中校長林桂鳳，拜會縣長楊文科和教育局長楊郡慈，促成新竹女中百年校慶藝術特展在新竹縣美術館展出。（林思銘助理提供／羅浚濱新竹傳真）

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大新竹女性第一學府新竹女中，明年將迎來創校100週年，校長林佳鳳為慶賀別具歷史意義的100歲，特別企劃「竹女百年-沂風杏壇」藝術特展，作為盛大校慶活動的重要一環，日前由立委林思銘陪同拜會縣長楊文科，在新竹縣美術館展出，楊文科應允全力幫忙促成，樂觀這場有意義的美術盛會在竹縣舉辦。

林思銘是竹女校友家長，不僅允諾協助新竹女中推動各項百年校慶相關事宜，更將號召全台廣大校友一同前來新竹縣美術館共襄盛舉，這項藝術特展預計在新竹縣美術館隆重展出，呼應「竹女百年」，美術班老師們將聯手推出100件珍貴藝術作品，訴說百年高校的風韻才華。

林桂鳳感謝校友家長林思銘立委的引薦與奔走，也謝謝新竹縣長楊文科與教育局長楊郡慈的支持，讓竹女與新竹縣有機會合作打造屬於所有竹女人的藝術特展。

林思銘指出，他非常欽佩林桂鳳校長對於教育不遺餘力，全國百年高中不到10所並且大多為男校，栽培女性學生為主的新竹女中獨具一格。他感性說，自己相當感念竹女不僅培育了自己的女兒，更是台灣眾多傑出女性的搖籃。

林桂鳳表示，「竹女百年-沂風杏壇」藝術特展所展示的100件藝術品，包含油畫、水彩、水墨、雕塑、篆刻、陶藝、攝影、裝置藝術及先進的互動藝術等，將展現新竹女中藝術教育成果，並達到推廣藝術創作，深化國人生活美學的宗旨。

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