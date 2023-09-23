年賺逾1個股本 明揚卻遭控「血汗工廠」？黑歷史曝光

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知名高球頭代工廠明揚屏東廠昨（22）日傍晚發生爆炸，造成102人傷、4名消防員殉職，該廠黑歷史不斷被挖出，曾有員工怒控本薪只有21K，加一堆津貼才超過基本薪資，不僅工作環境髒亂，充斥粉塵與刺鼻油漆味，還得連續加班12個小時、餐費全額自付，對照年賺逾1股本，有網友怒批，簡直台灣之恥。

不少自稱該公司前員工在「明揚國際科技公司」的Google評論區，留下1星負評，去年底還有員工指控不僅薪資低、環境髒亂，還會強迫加班，「本薪只有21150元，加一堆津貼才超過基本底薪，重點是加班費是用本薪計算的，基本上給一點點錢，卻要你做的跟狗一樣，還有監視器監視你，一點人性都沒有，搞得像在監獄一樣，進來的請三思，自認奴性強的可以試看看。」

甚至還有前員工痛批，「到處是粉塵，塗裝部都是漆味，新進人員只有被欺負的份，即便是主管，也一直被調去支援，品檢主管還會安排一堆雜事，有異常也不准另外檢驗，能瞞過去就出貨，有問題也不能反應」。

此外，還有網友指出，「新人體檢費絕對不會退給你，千百個理由不給你簽正職員工所以不退，不建議去當血汗工，尤其機台操作，常發生切到手等事件」、「新人逼迫上班加班12小時，辛苦到手開刀做手腕治療，還不讓我成為正職（因為手術後休息回復期間接影響上班時數不及格），課長沒有關心員工，工作傷勢只在乎業績問題，非常冷漠。」

還有前員工吐槽，明揚產品是台灣之光，但福利制度及工作環境卻是台灣之恥，公司賺錢，對基層員工卻苛刻極致，「該公司的老員工薪資跟新人差不多，老員工沒未來，新進員工則以派遣任用，想升正職卻遙不可及，除了薪資待遇低，連最基本的用餐費用還要全額自付。」

根據屏東地院2011年判決書，曾有5名員工控訴明揚國際違反勞基法，要求員工超時加班，且工作環境惡劣，要求明揚給付資遣費獲准。

2006年7月設立、2014年11月掛牌上櫃的明揚國際，隸屬明安集團，主要營業項目為高球頭代工，由於球心是合成橡膠、關鍵鏈添加物混合而成，其中內部橡膠含量高於99%，有些關鍵添加物會與水產生強烈反應，恐因此釀災。

明揚去年產能2.78億顆，年增逾2成，台灣高爾夫球平均每出口2顆，就有1顆出自明揚，占台灣外銷比重近5成，全球5大高爾夫球品牌都是明揚的主要客戶。

明揚2022年營收35.98億元，稅後純益5.89億元，年增近1.5倍，EPS更以11.55元創歷年新高，今年前8月累計營收25.4億元、年增13.11％，上半年稅後純益3.23億元、年增35%，EPS6.24元。明揚科技高層日前受訪指出，該公司去年營收和獲利雙創新高，明揚屏東二廠擴增的產線，正進行廠房擴建工程，但受爆炸案衝擊，第4季旺季恐泡湯。