明揚工廠爆炸案　陳建仁：從優撫卹

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高爾夫小白球代工龍頭明揚國際（8420）屏東廠22日發生火警，造成4名消防員不幸殉職、逾百人受傷，行政院長陳建仁承諾，會給予消防員家屬從優撫卹；而該廠位在屏東科技園區內，主管機關經濟部表示，初步看來業者是照規定設立，裡面擺放的物質也都有列管。

明揚國際廠房22日發生爆炸意外，立法院今天進行「登革熱防治相關事宜」專案報告，會前立法院長游錫坤也表示，對於爆炸案傷亡人員表達慰問與哀悼，同時現場默哀1分鐘。

有4名消防員在本次事件殉職，陳建仁備詢時表示，消防員英勇地在第一時間前往救援，承諾會給從優撫卹，並提供家屬最好的協助，昨天也與屏東縣長周春米聯絡，內政部長林右昌和衛福部次長王必勝南下協助，依照目前通報結果，相關醫療量能可負荷。

民眾黨立委張其祿質詢時指出，明揚國際屏東廠位於屏東科技園區內，主管經濟部對於這類園區在災防或消防部分，如何要求廠商提出制度性作為或SOP？經濟部長王美花說，初步了解工廠確實是在科技產業園區，園區有配基本消防人力，不過重大事故發生時，一定要跟地方政府、消防單位配合，能量才會足夠。

張其祿追問，規劃廠商進駐時，有沒有要求廠商提出制度性規範，符合哪些條件才能進駐？或者有無定期檢查？王美花回應，其實都有要求，包括裡面擺放的物質、有無特定危險物質等，都會列管。昨天看來，都是照相關規定設立，執行的業務和設定也一樣。

王美花補充，工廠是生產高爾夫球等，場內有橡膠、黏著劑等物質，會等火場比較確定後，配合內政部消防署調查；環境部長薛富盛則說，名揚公司非毒物跟關注化學物列管名單，但裡面確實有些化學物質可以從化學儀找到資料。

另外，王美花在立法院議場外接受訪問時表示，對於昨天這樣的傷亡感到非常悲傷，現在主要還是以救人、救災為優先，後續還有火場調查，經濟部目前也請負責園區的加工出口處處長楊伯耕留在當地協助配合內政部與消防單位的調查。