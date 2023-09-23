《金融股》玉山金受邀WBS並加入「3倍再生能源倡議」

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【時報記者任珮云台北報導】玉山金(2884)永續長張綸宇今年受邀參加2023年第15屆紐約氣候週(Climate Week NYC)與世界生物多樣性峰會(World Biodiversity Summit, WBS)，並發表「超越金融 守護大自然資產」專題演說，分享玉山如何結合金融本業，鼓勵顧客保護自然環境及促進生物多樣性，並與來自世界各地公私部門、NGO組織展開對話與經驗交流，獲得熱烈回響；玉山也加入「3倍再生能源倡議(3 Renewables)」，與全球250家企業共同呼籲加速發展再生能源。

紐約氣候週是由國際氣候組織於每年9月在紐約舉辦的活動，包含超過百場的氣候活動與研討會，期間與聯合國大會重疊，目的在匯聚全球氣候與永續政策制訂者、國際組織、民營企業等，透過跨國、跨領域交流激盪，共同推動全球永續轉型。世界生物多樣性峰會則是氣候週期間以自然保護為主題的峰會，此次峰會主軸為「透過公私部門合作 加速自然正成長投資」，邀請COP 28大使及國際自然保護聯盟主席H.E. Razan開幕致詞，呼籲企業遵循國際自然風險揭露準則並設定生物多樣性成長目標、強調資本市場應加速推進自然正成長(Nature Positive)，並發展以自然解方(Nature Based Solution)為核心的減碳方案，這也將納入今年COP 28討論議題。

張綸宇表示，臺灣具有豐富生物物種，許多公私部門都致力守護生物保育，但若未來要達成2030自然正成長的目標，如同面對氣候的風險與挑戰，除了蒐集更完整的生物觀察資料作為指標之外，也需要政府、企業、非營利組織共同合作；因為要解決這麼複雜的議題，需要各界提供專業，透過創新的模式來尋求成功方案。例如玉山借鏡氣候金融的作法，將生物多樣性納入永續連結貸款的指標中，透過金融機構的資金引導，帶動更多企業展開行動，加速生物多樣性及自然保育的推進。