AI股破底翻後能走多遠？分析師洩3觀察指標露端倪

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【旺得富理財網 李宗莉】台股跌破半年線後，昨（22）日上演破底翻走勢，部分AI股更成多頭先鋒，對AI股能否續彈，分析師指出，可從美債殖利率、輝達等美國AI領頭羊走勢與量價變化等3面向觀察，提醒部分進場資金來自隔日沖得搶短買盤，轉進宏碁資訊、華經、資通與邁達特等低位階AI股，可能相對安全。

摩爾投顧分析師林漢偉表示，周五AI全面反撲，本波重挫的矽智財在力旺強彈盤中漲停帶動，連帶世芯-KY與創意盤中均漲幅超過半根停板，連弱勢領跌的華星光，以及破底的奇鋐、營邦與緯穎等指標股，周五全面大反攻，但投資人此時最大的疑問是，這次AI股的反彈是來真的嗎?

他從3大面向觀察，一一檢視是否滿足強彈的條件。首先是本周重挫的主要利空來自於外資的股匯雙殺，源頭是美國10年期公債殖利率創2007年以來新高。利率走高時，會造成高本益比成長股的賣壓，因此本周美股創下3月地區銀行風暴以來最大單周跌幅，這也透露下周台股與AI族群反彈強弱的關鍵，需要美債利率不可再度快速攀高，重點連動指標會是油價的表現。

其次是全球AI伺服器的領頭羊美超微，股價自財報利空以來，股價跌跌不休，周四更是創下波段新低。輝達更是全球AI多頭總司令，股價也持續逼近波段起漲點，當這2檔股票弱勢時，台股相關供應鏈股就只能以反彈視之，這也是大家要搶進跌深AI伺服器供應鏈時，務必要緊盯的兩檔關鍵指標股。

矽智財指標股則是上周掛牌的安謀（ARM），掛牌後蜜月行情僅只1天，之後連跌5天摜破IPO發行價51美元，如近期持續創下新低，同樣也會造成台股相關矽智財股票，均有修正本益比的壓力。

第三，是多數強彈的AI股，均是破底後開低走高，代表進場多為搶短買盤，所以必須密切注意後續量價走勢，如本周二率先落底的技嘉，周三當天出現強彈後，雖然日K連3紅，但漲勢卻明顯放緩，所以須留意下周一開盤的力道強弱，不排除部分個股的拉抬力道，來自於隔日沖券商的短線籌碼。

林漢偉另指，微軟AI助理Copilot將在下周二Windows 11的重大更新中亮相，也宣布 11 月企業版 Microsoft 365 Copilot 開放使用，代表台股沉寂已久的弱勢族群，有機會因微軟的全新題材，而有發動的機會，包括宏碁資訊、華經、資通與邁達特等個股，或許是AI反彈族群中，低位階相對安全的操作標的。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。