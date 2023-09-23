《通網股》台灣大iPhone 15新機首賣日 推升ARPU成長

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【時報記者郭鴻慧台北報導】台灣大(3045)昨(22)日推出iPhone 15系列新機，受惠總價值近300萬元的「最i果粉 5GO送」活動，有效推升ARPU成長，申辦月租1399元以上專案用戶高達近8成；iPhone 15整體銷售量告捷，較去年同期成長1成，其中以Pro系列最熱銷，iPhone 15 Pro及iPhone 15 Pro Max銷量占比超過8成。網路門市方面，開賣才5分鐘，首批iPhone 15 Pro Max就銷售一空。

台灣大指出，熱銷顏色部分，iPhone 15 Pro系列「原色鈦金屬」，深受果粉歡迎，占Pro系列近4成；粉色也很熱門，在iPhone 15和iPhone 15 Plus占比近4成。

台灣大表示，申辦台灣大指定專案月租1,599元、合約48個月，iPhone 15(128G)就能以0元專案價帶回家。11月30日前申辦月租1,399元以上資費搭iPhone 15系列，就有機會抽中「環遊世界5大洲豪華套裝旅遊雙人遊」(市價約120萬元，共1名)，遨遊亞洲、澳洲、非洲、歐洲、美洲五大洲共9國；喜愛國旅的果粉也有機會抽中「台鐵鳴日號觀光列車雙人遊」(市價超過12萬元，共14名)，享五星鐵道3日遊。

申辦指定專案搭購iPhone 15，同時加購「好速加掛」1Gbps光纖上網方案，最低749元起，除了送1,000元momo幣，5G傳輸量每月最高優惠25GB，再享「環遊世界5大洲豪華套裝旅遊雙人遊」2倍中獎機會。