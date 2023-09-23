全球碳中和年度進展報告 大陸政策行動平均得分全球第五

澎湃新聞23日報導，北京清華大學碳中和研究院22日發布《全球碳中和年度進展報告（2023）》（《報告》中的「碳中和政策-行動平均得分排名前30位國家及得分」圖表顯示，中國的碳中和政策-行動平均得分位於全球第五。 澎湃新聞報導，截至2023年3月，全球已有130多個國家做出了碳中和承諾，覆蓋了全球80％以上二氧化碳排放量、GDP和人口。為識別目前碳中和進程面臨的機遇與挑戰，加速全球氣候治理進程、實現公正轉型，清華大學碳中和研究院在相關企業和專家的支持下完成了《報告》。 有別於目前碳中和進展評估中普遍存在的「唯目標論」，《報告》從目標、技術、氣候投融資和國際合作四個維度嘗試建立了量化指標，對197個國家的碳中和轉型進行了全面深入的盤點和評估。 《報告》指出，提出碳中和承諾已成為全球趨勢，全球已有151個國家提出碳中和目標，覆蓋94％的GDP、86％的人口，91％的碳排放量。各國紛紛推出碳中和承諾，但許多國家的承諾力度難以滿足人均歷史責任等公平原則下2°C／1.5°C目標的減排需求。 《報告》提到，各國的碳中和政策完整性和碳中和行動力度差異較大，已開發國家在國內碳中和政策和行動進展上表現凸出，但在南北合作上有待加強；中國的碳中和政策-行動平均得分位於全球第五；能源轉型是政策和行動的重點領域，因此能源轉型需要加速。 清華環境學院黨委書記、清華碳中和研究院減汙降碳協同中心主任王燦在說明《報告》內容時表示，「提出碳中和目標已是全球大勢，但目標的力度類型、範圍、公平性等要素仍有較大提升空間。」 《報告》稱，大多數國家的碳排放與經濟增長實現相對脫鉤，但面向碳中和的脫碳進度差異較大。以碳排放強度為衡量碳中和成效的指標，全球多數國家均需要加速脫碳進程。27個開發中國家的碳排放強度依舊上升，主要分布在亞洲和非洲，未來有可能成為新的排放熱點地區。 「全球各國碳中和行動模式表現多樣，已開發國家與開發中國家中均有國家有凸出表現，部分開發中國家亟需國際支持。」《報告》認為，全球碳中和目標落實、技術創新、投融資和國際合作均存在差距，加速碳中和進程需要「行勝於言」，在目標支撐、資金投入、技術推廣和國際合作等各方面加大投入，並解決技術和資金方面的數據不足和透明度問題。