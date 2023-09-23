屏東爆炸蔡英文親自南下關心救援進度慰問傷者

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總統蔡英文23日上午在總統府接見「第61屆十大傑出青年當選人暨國際青年商會中華民國總會陪同人員」時，針對屏東明揚國際工廠大火，向殉職人員與家屬表達哀悼，指示相關單位給家屬最及時協助，並將盡速召開災害事故調查會，釐清還原事故真相。

同時，她也請第一線人員務必全力救災並注意自身的安全。蔡總統結束接見行程，立即南下關心救援進度與探視慰問傷者及家屬。

明揚國際公司位於屏東工廠昨發生火警爆炸意外，已釀成嚴重傷亡，大火延燒仍冒出陣陣火光，消防員持續射水降溫滅火。

總統上午在總統府接見第61屆十大傑出青年當選人暨國際青年商會中華民國總會致詞表示，事發後第一個時間指示相關單位全力投入救災，屏東縣政府也成立災害應變指揮中心，啟動大量傷患救治機制，在行政院長陳建仁指揮之下，內政部長林右昌、衛福部次長王必勝都已在昨天晚上立即南下提供協助。

蔡英文表示，目前救援行動仍在進行當中，她要向殉職人員與家屬表達哀悼之意，也請相關單位給家屬最及時的協助，將盡速召開災害事故調查會，釐清還原事故真相，同時也請第一線人員務必全力救災，以及協助傷患得到最好的照顧，但是也要注意自身的安全。

接見結束後，蔡總統也立即南下關心救援進度與探視慰問，總統在接見會中也謝謝所有救災人員以及照顧傷患的醫護人員，在各自崗位上提供最大的協助與支持。

昨日傍晚屏東科技產業園區發生重大火警事故，造成4名消防人員殉職、多人受傷，目前仍有民眾失聯持續搜救中。蔡總統今天預計於12：00前後，到事故現場前進指揮所瞭解救援進度。隨後將前往心燈生命禮儀館，向不幸殉職的消防同仁致哀及慰問家屬，後續並將前往屏東榮民總醫院探視傷患。