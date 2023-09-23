00929規模如哥吉拉變大 拆解5檔高股息ETF成分股

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美國證券管理委員會公布，電影大賣空主角原型人物麥可·貝瑞，今年第二季透過買進8.66億、7.39億美金標普500指數ETF、那斯達克100指數ETF賣權，建立做空美股部位。2020年貝瑞曾表示:全球數兆美元資產與股價指數ETF掛勾，就像越來越擁擠的電影院，但逃生出口卻依舊那麼小，一旦投資人察覺未來年化報酬率不如過往，恐引發失望性賣壓與流動性問題，大量資金流入美股ETF，只會讓股市泡沫更加嚴重。

無論台股震盪多劇烈，只要投信公司推陳出新變出花樣，就能維持ETF熱度持續不墜。00929復華台灣科技優息ETF今年6/9掛牌日規模50億元，頂著國內第一檔月月配息ETF光環，到9/19為止基金規模暴增至700億元，受益人突破30萬人。隨著00919配息日子接近，9/15市場對配息的渴望將高股息ETF推向前所未有高峰:00929復華台灣科技優息、00919群益台灣精選高息、00915凱基優選高股息30、00918大華優利高填息30、00713元大台灣高息低波，五檔ETF收盤價同創新高。然後就跌了。

統計高股息ETF 9/15~9/21漲跌幅與近期配息(還原息值計算):

復華00929: -5.06%(月配息0.11，前月0.11元)。

群益00919: -4.01%(季配息0.54，前季0.54元)。

凱基00915: -3.22%(季配息0.7，前季0.32元)。

大華00918: -4.47%(季配息0.75，前季0.2元)。

元大00713: -2.46%(季配息0.84，前季0.68元)。

00929秒填息秒貼息。五檔高股息ETF共通點除了到9/22為止全部貼息，還包括所配發的股息未必來自投資收益，皆採取「收益平準金制度。」

ETF收益平準金主要來源:

(1) 成分股配發股利。

(2) 換股產生買賣差額。

(3) 新申購基金投資人本金提撥。

有了收益平準金，ETF在沒有股息入帳的日子依然能夠配息，這是最吸金的原因。投資人取得ETF有兩種管道:集中市場交易或直接向基金公司申購。在市場中買進與股票交易相同，左手換右手，ETF規模不變；無論是一次性或定期定額申購ETF，申購的人越多，規模越大，必須買進更多ETF所對應指數成分股配置部位，動輒對台股形成巨大影響。以下檢視五大高股息ETF重點持股:

00929十大持股，復華投信直接亮牌:

矽創、聯發科、京元電、健鼎、新普、啟碁、瑞昱、頎邦、瑞儀、大聯大。

00915五大持股:

廣達、聯強、瑞儀、健鼎、聯電。

00918五大持股:

廣達、聯電、緯創、長榮、鴻海。

00919五大持股:

聯電、廣達、長榮、陽明、日月光投控。

00713五大持股:

仁寶、統一、台灣大、遠傳、彰銀。

五大高股息ETF成分股差異:

AI主導:00929、00915。

AI+航運:00919。

AI+航運+水泥+金融:00918。

投資組合最分散:00713。

00929雖然6月換掉廣達、緯創、技嘉，仍是滿滿AI概念，至於00915、00919、00918皆持有廣達、聯電，高股息ETF高AI含量依舊主導台股行情。最有特色是00713，前五大持股其中兩間為無明顯景氣循環、體質健全、現金流穩定的電信公司，且連續兩季配息高於其它四檔ETF。

採用收益平準金制度月月配、季季配息ETF，長期配息再買，給投資人追求複利達成財務自由的夢想。收益平準金全名是「讓收益公平分配的準備金」，保障較早買進ETF的人配息不會被後申購的人稀釋，若不想拿自己的錢配息給自己，又要享有穩定股息收益，從00713延伸思考，會發現全球電信債ETF有以下優點:

(1) 配息來自債券票息。

(2) 不必擔心配息來自本金。

(3) 全球電信債配息為海外利息所得。

(4) 單筆配息超過2萬免繳二代健保費。

以下統計投資國外電信債ETF今年季配息:

群益投資級電信債:0.477、0.507、0.507元。

中信全球電信債:0.368、0.358、0.366元。

新光A-BBB電信債:0.37、0.34、0.36元。

收益平準金看似公平，然而在不同價位買進ETF，報酬率大不同，一昧跟風，賺股息賠價差，得不償失。既然ETF價格與殖利率反向變動，不會漲不見得不好，在配息穩定前提下，ETF價格波動越小有利配息再買，價格不變才能越買越多，越配越多。

※本資料由分析師王文良提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。