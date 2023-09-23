前往主要內容
工商時報LOGO

台中醫師化身美聲天王 真善美音樂會療癒登場

  • 中時即時 馮惠宜
中國附醫22日晚間舉辦「真善美星空音樂會」，現場湧入逾1000名員工。（中國附醫提供／馮惠宜台中傳真）
中國附醫22日晚間舉辦「真善美星空音樂會」，現場湧入逾1000名員工。（中國附醫提供／馮惠宜台中傳真）

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

中國醫藥大學附設醫院昨（22日）晚間在台中中正公園舉辦「真善美星空音樂會」，由氣勢磅礡的德弗扎克第9號新世界交響曲拉開序幕，中國醫藥大學校長洪明奇更帶領醫師群演唱真善美電影中的主題曲，現場湧入逾1000名員工，一起在悠揚的樂曲中，體驗音樂的真善美，也為回到醫療線上治病救命貯存滿滿能量。

這場活動以共好、共融、共享為主軸，搭配運用回收再利用的材料作為場地布置，讓綠色減碳、循環再生成為音樂會的元素。而最特別的是擔綱演出的是由中國附醫喜好音樂的醫師、醫事人員及各職類員工自發組成的管弦樂團及合唱團，這也是全國醫療院所中，唯一由員工所組成的管弦樂團。

音樂會由氣勢磅礡的德弗扎克第9號新世界交響曲拉開序幕，中國醫藥大學校長洪明奇也帶領醫師群展現白袍外悠美的聲線，聲樂家楊令璿帶領小朋友們表演活潑又可愛的歌曲，為音樂會增添豐富色彩。

中國醫藥大學暨醫療體系中國附醫董事長蔡長海表示，「以病人為尊、以員工為重、以醫院為榮」是機構的核心價值，感謝院內所有的同仁長期以來以優質的醫療照護服務，改變更多生命的軌跡；更是陪伴著機構成長、茁壯的最重要推手。

中國附醫院長周德陽說，秉持蔡長海董事長「取之社會、用之社會」的理念，積極參與社會公益活動，打造人文關懷的醫院文化，創造友善的職場環境，讓同仁置身於最優質、最先進的、高度智能化的數位智慧醫院。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 外資今年買超面臨歸零 專家揭1情境「台股不飆才怪」

  2. 明揚屏東廠爆炸 營運恐受創

  3. 外資無差別砍倉! 這檔ETF終結連5賣 躍買超冠軍

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。