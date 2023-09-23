拍賣史上最大藍鑽17.61克拉 10月來台

秋季是拍賣會旺季，從拍賣會的珠寶主拍品，可一窺當今珠寶的主流趨勢。近日佳士得（Christie’s）與蘇富比（Sotheby’s）釋出第一波珠寶主拍品都是大顆藍鑽，佳士得主拍品是一顆重17.61克拉「皇家藍」（Bleu Royal）藍鑽，是拍賣會史上最大藍鑽，蘇富比則是一顆「無際之藍」 (The Infinite Blue) 11.28克拉藍鑽，兩顆藍鑽爭輝，話題十足。 這顆名為「皇家藍」（Bleu Royal）17.61克拉梨形藍鑽，即將在11月日內瓦佳士得拍賣會登場，將會在拍賣史上最大顆的藍鑽，估價為3500萬至5000萬美元（11.34億至16.2億台幣），濃鬱鮮豔的豔彩藍色、幾乎完美無瑕，過去50年一直是某位藏家的珍藏，直到今日才現身拍賣會。 佳士得逾250年的拍賣歷史中，只見過三顆逾10克拉的藍鑽，分別是10.95克拉寶格麗藍鑽（BVLGARI BLUE）、13.22克拉的溫斯頓藍鑽（WINSTON BLUE），以及14.62克拉奧本海默藍鑽（ Oppenheimer Blue）。 即將在十月初登場的蘇富比香港秋拍，也出現一顆「無際之藍」 (The Infinite Blue) 11.28克拉雷地恩形切割藍鑽，周圍鑲以梯形鑽石及圓形粉紅色鑽石，估價2億800萬至2億8800萬港元（約8.65億至12億台幣），是2020年9月於南非庫里南礦區 (Cullinan Mine)開採而出，因重量有個數字「8」，不僅有吉祥的寓意，同時也是個無限符號，因而得名。 蘇富比拍賣史上逾10克拉以上的藍鑽只有5顆，包括12.03克拉「約瑟芬的藍月」藍鑽 (The Blue Moon of Josephine)、15.10克拉「戴比爾斯浩宇之藍」藍鑽 (De Beers Blue)，後者曾是拍賣史上最大藍鑽，如今17.61「皇家藍」（Bleu Royal）藍鑽現身佳士得後，該紀錄也將被打破。