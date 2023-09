拍賣史上最大藍鑽17.61克拉 10月來台

秋季是拍賣會旺季,從拍賣會的珠寶主拍品,可一窺當今珠寶的主流趨勢。近日佳士得(Christie’s)與蘇富比(Sotheby’s)釋出第一波珠寶主拍品都是大顆藍鑽,佳士得主拍品是一顆重17.61克拉「皇家藍」(Bleu Royal)藍鑽,是拍賣會史上最大藍鑽,蘇富比則是一顆「無際之藍」 (The Infinite Blue) 11.28克拉藍鑽,兩顆藍鑽爭輝,話題十足。 這顆名為「皇家藍」(Bleu Royal)17.61克拉梨形藍鑽,即將在11月日內瓦佳士得拍賣會登場,將會在拍賣史上最大顆的藍鑽,估價為3500萬至5000萬美元(11.34億至16.2億台幣),濃鬱鮮豔的豔彩藍色、幾乎完美無瑕,過去50年一直是某位藏家的珍藏,直到今日才現身拍賣會。 佳士得逾250年的拍賣歷史中,只見過三顆逾10克拉的藍鑽,分別是10.95克拉寶格麗藍鑽(BVLGARI BLUE)、13.22克拉的溫斯頓藍鑽(WINSTON BLUE),以及14.62克拉奧本海默藍鑽( Oppenheimer Blue)。 即將在十月初登場的蘇富比香港秋拍,也出現一顆「無際之藍」 (The Infinite Blue) 11.28克拉雷地恩形切割藍鑽,周圍鑲以梯形鑽石及圓形粉紅色鑽石,估價2億800萬至2億8800萬港元(約8.65億至12億台幣),是2020年9月於南非庫里南礦區 (Cullinan Mine)開採而出,因重量有個數字「8」,不僅有吉祥的寓意,同時也是個無限符號,因而得名。 蘇富比拍賣史上逾10克拉以上的藍鑽只有5顆,包括12.03克拉「約瑟芬的藍月」藍鑽 (The Blue Moon of Josephine)、15.10克拉「戴比爾斯浩宇之藍」藍鑽 (De Beers Blue),後者曾是拍賣史上最大藍鑽,如今17.61「皇家藍」(Bleu Royal)藍鑽現身佳士得後,該紀錄也將被打破。