《通網股》中華電新機首賣日 iPhone 15 Pro系列銷售占比逾8成

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【時報記者郭鴻慧台北報導】中華電信(2412)昨(22)日開賣，依銷售統計數據顯示，iPhone 15 Pro及iPhone 15 Pro Max銷售占比逾8成，為果粉在新機開賣首波選購的頂規旗艦主力機型。

中華電昨日在全台近500間指定服務據點及中華電信網路門市正式開賣iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro及iPhone 15 Pro Max，客戶反應熱烈。以申辦「精采5G」月繳1,399元資費佔最大宗，前3名最搶手機型分別為「iPhone 15 Pro 原色鈦金屬256GB」、「iPhone 15 Pro 藍色鈦金屬256GB」、「iPhone 15 Pro Max 藍色鈦金屬256GB」，顯示蘋果今年推出的iPhone 15 Pro系列新色「原色鈦金屬與藍色鈦金屬」如預期為忠實果粉首選；iPhone 15系列「粉色」也獲果粉青睞。此外，果粉對於高容量的機型需求亦逐漸提升。

中華電信同步宣布「iPhone 15全系列新機百萬Hami Point送果粉」抽獎活動開跑，總計2階段。凡於2023年11月30日前申辦「精采5G購機方案」月繳1,399元(含)以上，有機會抽16,788點Hami Point(20名)、13,990點Hami Point(30名)與6,995點Hami Point(50名)等共100個獎項、總價值達110萬元。