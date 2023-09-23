布拉格為大門 走進世界遺產城發掘捷克靈魂之美

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【中央社記者曾婷瑄巴黎特稿】台灣與捷克關係深化，直航7月已啟動。「尋找文化不只到布拉格」，參議院議長韋德齊力邀台灣民眾通過這座大門，深入訪問維索基納地區，享受捷克之美，了解台捷親近的人文精神。

台北-布拉格直飛航線7月中旬啟動，喜愛歐洲人文歷史與自然的遊客多了一個方便的新選擇。一覺醒來直抵歐洲心臟，也就是位於日耳曼與斯拉夫文明，及天主教與東正教交界的捷克共和國。

捷克擁有的人文豐富度不僅布拉格，翻開聯合國教科文組織（UNESCO）世界遺產名錄，捷克境內目前共有17處世界遺產。其中布拉格市東南方約2小時車程的維索基納省（Vysočina）更坐擁3處UNESCO世界遺產，為捷克之最。

台捷直航重要推手、2020年率團訪台並用中文說「我是台灣人」的參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）曾任省長。他接受中央社專訪時表示，維索基納省之所以得天獨厚，在於居民較念舊，會盡力保存美麗的事物。

現任省長施瑞克（Vítězslav Schrek）也說，省內很多名勝古蹟，無論是否列名UNESCO世界遺產，如省會伊赫拉瓦（Jihlava）原是國王領地。「有很多值得遊客參觀之處，除了古蹟和城市，也有其他值得關注的地方，如健康農村與生活方式。」

特拉比奇市（Třebíč）的UNESCO遺產正展現捷克的多元與融合。該區擁有建於13世紀、結合羅馬與哥德式風格的天主教聖普羅可比聖殿。

與聖殿同列名錄的是山腳河岸旁整片從中世紀形成的猶太區，擁有猶太禮拜堂，是歐洲保存最好的猶太聚落結構之一，也是以色列以外唯一列為世界遺跡的猶太紀念地。兩者不僅寫下猶太人和基督徒幾世紀以來的生活互動，更見證文化和價值的交流。

然而美麗街道卻隱藏淒涼。二戰期間，上千名猶太居民不幸被納粹送進集中營，最後僅10人倖存歸來，猶太聚落消失。如今此處居民已非猶太人，但皆盡力保存當初樣貌。

特拉比奇市長帕卡爾（Pavel Pacal）告訴中央社，幾世紀以來，基督與猶太居民在這個歷史城市和平共處，想邀請台灣人前來。喜愛台灣的帕卡爾也表示，「支持台灣人，為保護自由而戰。獨立在生命中是很重要的，是一切的基礎」。

驅車近一小時，來到波希米亞、摩拉維亞公國歷史交界的薩札瓦河畔日賈爾市（Zdar nad Sazavou），這有座建於湖邊山丘的涅波穆克聖約翰朝聖者教堂，風景秀美。

教堂管理員向記者指出，原創的建築形式揉合巴洛克與哥德式兩種截然不同的風格，為全球少有，且隨處可見以巧妙幾何方式展現的「舌頭」與「五角」複雜象徵。

傳說14世紀涅波穆克的約翰是波希米亞王后的懺悔神父，因保密原則拒向瓦茨拉夫四世透露皇后告解內容，而遭國王報復下令淹死在伏爾塔瓦河（Vltava，德文Moldau中譯為莫道河）。

1717年，羅馬天主教會宣稱約翰的舌頭未腐而不朽，便在他幼時受教育的地方為其修建教堂並封聖，如今教堂仍保有形似舌頭，但經證實為腦組織的聖體。

薩札瓦河畔日賈爾市長姆爾科斯（Martin Mrkos）接受訪問時不僅推薦自家景點，也提及該區重要的高附加價值工業科技園區，「我們希望歡迎台灣相同產業的公司，相較於中國，我們更喜歡台灣企業」，原因在於台灣是「科技」與「民主」的結合。

第3處世界遺產特爾奇市（Telč）則是14世紀形成，市中心廣場為令人讚嘆的繽紛房屋包圍，如童話般浪漫，是不少國際遊客鍾愛的景點。

導覽員說，16世紀有人請來義大利建築師打造自宅，兩棟帶有高立山牆與拱廊的文藝復興風格房屋建成後大獲好評，鄰居紛紛仿效，形成如今爭奇鬥麗的風貌，而顯眼的黑白色調麵包店就是最早建物之一。

特爾奇廣場曾經歷兩場大火，居民努力重建維持家園，部分建物整修後也融合巴洛克風格，每棟風格、配色與敘事浮雕各有故事。廣場旁也有文藝復興時期的城堡、可划船的湖泊及登高盡收美景的鐘塔。

記者採訪時巧遇台灣建設公司的員工旅遊團，建築非凡的特爾奇成了下飛機後第一個景點。特爾奇市餐飲與旅館業者告訴中央社，台灣遊客日漸增加，他們也最愛接待台灣人。

韋德齊也曾任特爾奇市長，對老家如數家珍。他說，從廣場的前端看，可感受到「地域精神，也就是場域的靈魂」。特爾奇居民熱愛和遊客分享，也期待直航後有更多台灣民眾將維索基納省列入行程。

文化部長史哲9月中旬訪歐時受韋德齊之邀前來參訪古蹟並交流文化資產保存。他對特爾奇讚不絕口，「來到這裡就會真正感受到史麥塔納講的『我的祖國』，或是莫道河中民族音樂的風景就在這裡。小城鎮雖然人不多，但展示的風味值得大家來，從這裡認識捷克的美麗」。

在特爾奇市長布爾特尼克（Vladimír Brtník）陪同下眺望如詩如畫的城鎮，記者想起韋德齊在廣場上所言：「我想跟台灣遊客說，在捷克找靈感不只有布拉格，還有更多很美麗的地方。布拉格是捷克的大門，但若你真想了解捷克並享受它的美麗，要通過這座大門到別處，如維索基納省。」