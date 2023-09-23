高雄會展產業疫後起飛 商機躍升

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3年疫情重創全球會展產業，疫後各國和城市以回復疫前的70％作為努力目標，幸運的是，高雄近幾年產經活力大增，帶動高雄展覽館（KEC）今年會展量能已回到疫前85％，表現優於全球，除了展覽之外，會議場次甚至創下開館10年以來最高水準，活動場次則是10年來次高，至於高雄市的整體會展（MICE）產業同樣風光，截至8月，整體會展場次達144場，創造至少24.73億元產值，刷新疫情3年紀錄。

在高雄國際會議中心退出會展行列之後，高雄展覽館成為高雄唯一的專業展場，高雄展覽館董事長涂建國表示，高展館今年預估有24場大型展覽，雖然不及2016年高峰的37場，但只比疫前2019年的29場少5場，明年有雙年展加入，加上新的展覽進場，有機會更好。

高雄展覽館精進展館現代化，完成5G專網全館訊號涵蓋，整合邊緣運算、5G傳輸、沉浸式LED顯示與AI導播，建立5G Reality Studio，提供參展廠商VR AR 360數位內容創作展示平台，為首座獲得數位發展部核准5G專網頻率使用證明的國家場館，讓廠商的科技展覽更能結合時代脈動。

至於會議場次，高雄展覽館預估將有157場，創下開館10年以來最高水準，而活動場次77場，則是10年來次高，僅次於2021年的101場，不過，2021年如果扣除疫苗注射的官方防疫活動，也將是歷年新高。

涂建國指出，高展館今年表現亮眼，與高雄近來城市活力有密切關連，經濟與產業議題發酵，包括5G AIoT、無人機、綠能和半導體等產業，對高雄會展產業來說是一個好現象。

除了量能大增，另一特色是規模越來越大，未來如果想要吸引更多國際大展和會議，高市府需結合民間資源，加大國際行銷力道，透過地方指標公協會，與國際連結，且創建更多在地特色的品牌展。

整體高雄會展產業今年也將蓬勃發展，高雄經發局表示，前八月在高雄辦理的展會活動共計144場，包含國際會議16場、展覽48場、一般會議53場、大型活動27場，去年同期成長約1.24倍。

經發局說，今年截至8月的會展產值，只針對高市府受理核定的24案獎勵會議展覽活動，初估產值約24.73億元，至於其它會展活動的產值，尚待蒐集統計不過，今年無論是展覽、會議或是活動，都將比疫情3年期間的表現突出。

高雄市會展產業發展協會理事長楊志中指出，雖然高雄的專業展館，未來只剩高雄展覽館，但高雄萬豪酒店、漢來飯店、洲際酒店等五星級酒店以及巨蛋等，也都有大型會議、展覽的舉辦，分食會展大餅。

例如人數高達1,500人的2023年第九屆國際水協會亞太地區會議及展覽會，10月22日舉辦的地點，就是高雄萬豪酒店，萬豪擁有 房間數夠多，會議空間夠大，未來也將成為許多大型獎勵旅遊的首選。

只是，距離高鐵左營站車程大約12分鐘的高鐵歸仁站，有一個大台南會展中心，在未來的會展產業，會吸走多少高雄會展大餅，是觀察指標之一，楊志中表示，高雄會展產業明年或未來是否續旺，要觀察未來有多少大型國際展覽或會議前進高雄，國際大型展會需耗時半年以上，甚至1年時間籌備。