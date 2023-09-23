TPASS月票第2階段10／2啟用 台鐵公布可搭乘區間

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行政院推出TPASS通勤月票，第1階段7月1日起上線，交通部台鐵局今表示，第2階段將在10月2日啟用，新增桃竹竹苗、桃竹竹、竹竹苗、竹竹、北宜、宜蘭、花蓮、台東等不同方案。台鐵提醒，若超過搭乘區間，乘客將被以全程扣款。

台鐵局指出，10月2日起啟用第2階段通勤月票，上線區域及售價分別為桃竹竹苗1200元、桃竹竹799元、竹竹苗699元、竹竹288元、北宜1800元、宜蘭縣750元、花蓮縣199元及399元、台東縣299元（台東社福卡同步上線）。另基隆市通勤月票288元亦將於10月16日啟用。

桃竹竹苗：桃園站至苗栗三義（山線）及苗栗苑裡（海線）、含內灣線、六家線。

桃竹竹：桃園站至新竹香山、含內灣線、六家線。

竹竹苗：新竹北湖至苗栗三義（山線）及苗栗苑裡（海線）、含內灣線、六家線。

竹竹：新竹北湖至香山、含內灣線、六家線。

北宜：宜蘭縣漢本站至新北市鶯歌站，以及支線深澳線及平溪線。

宜蘭縣：宜蘭縣漢本站至石城站間。

花蓮縣（199元）：花蓮縣和平站至富里站（含花蓮縣市區客運）。

花蓮縣（399元）：花蓮縣和平站至富里站（含花蓮縣市區客運＋公路客運＋台東縣公路客運）。

台東縣：台東池上站至大武站

基隆市：縱貫線基隆站至百福站，宜蘭縣八堵站至暖暖站。

票卡有效期限內可不限次數搭乘區間（快）車、莒光號、PP推拉式自強號，其他如觀光列車、團體列車、太魯閣列車、普悠瑪列車、3000型自強號及指定列車不可搭乘。

台鐵強調，各通勤月票進出站使用區間均有限定，旅客不可越乘或穿越搭乘，如進、出車站未在使用區間內，全程費用將於電子票證內扣款。