陸企斥資數千億蓋工廠 印尼拆村趕千人 居民：準備赴死

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【中時新聞網 吳映璠】中國大陸信義玻璃集團與印尼合作，斥資116億美元（約新台幣3728億元）在印尼林邦島（Rempang）蓋太陽能玻璃廠，印尼政府限期當地7500名居民28日前搬走，不過村民持續抗議至今，當地居民表示已「準備赴死」。

半島電視台（Al Jazeera）報導，印尼總統佐科威（Joko Widodo）7月出訪北京後，中國承諾投資印尼，當中最大的計畫是在印尼投資玻璃產業，巴淡印尼自由貿易區管理局（BP Batam）將與當地公司PT Makmur Elok Graha（MEG）合作共同打造林邦島「生態城」及建造玻璃廠，其中MEG公司又與大陸信義玻璃集團合作，信義玻璃集團承諾在當地斥資116億美元建立玻璃及太陽能板製造廠。

印尼投資部長巴赫理（Bahlil Lahadalia）表示，工廠95％產量將用於出口，預估能創造3.5萬個就業機會，至2080年前能獲得266億美元（約新台幣8549億元）投資。

不過當地人並不買帳，因為這代表世世代代居住在林邦島沿海的居民必須遷離家鄉，當地政府限期島上約7500名居民，於28日前搬遷至60公里外內陸、政府打造的房舍，這些居民原本以海維生，自產自銷魚類、蝦類、蟹類及其他海產。

數月來島上居民持續抗議政府的搬遷令，尤其隨著印尼政府宣布搬遷大限為月底時，示威衝突愈演愈烈，上周當地警方出動水炮、催淚瓦斯，並逮捕43名抗議人士，被抨擊過度使用武力。

在林邦島三寶浪（Sembulang）地區出生、已經80歲的哈莉瑪（Halimah）說，她死也要死在這裡，「我想葬在地方墓園，葬在我祖父及其他家族成員旁邊」。哈莉瑪年輕時在馬來西亞幫傭20年，後來她決定回鄉，「這是我的家，這也是我想要死去的地方，我愛這個地方勝過其他」。

哈莉瑪說小時候這裡什麼都沒有，只有叢林，沒有學校或村莊，也沒有機車或手機，「在那些東西出現之前，我們就在這兒了，現在政府說我們必須離開，我們這些老人怎麼辦？我好害怕」。

不只是老人擔憂餘生，30歲的亨德拉（Hendra）說，生態城計畫及搬遷令「威脅居民的文化及生活方式」。

亨德拉家族已在三寶浪落地深耕8代，他自認為從先祖繼承這塊土地。他是印尼馬來人，印尼馬來人僅佔印尼2.7億人口中的4％，他砲轟政府用恐嚇的方式逼居民搬遷，將當地人視為物品、「不是人」。

他說他將付出一切代價留下，「不論我們9月28日要做些什麼，我們都會做，如果有必要的話，我已經準備好赴死」。

■環團：驅逐居民恐違憲

印尼政府能驅逐當地居民，一部分原因在於居民沒有官方土地擁有證明，因此不被視為合法的土地持有者，尤其第一代居民來到當時杳無人跡的林邦島時，這塊土地被視為政府所有。

此外，「生態城」計畫被印尼政府列為「戰略國家重要」計畫，代表只要政府給予居民適當的財務補償及替代居所，就有權收回土地。

不過當地人權團體會長森比林（Boy Sembiring）認為此舉違憲，因為印尼法律承認傳統族群的存在。他說印尼土地權的合法性也涉及控制及歷史淵源的事實證據，而不只仰賴法律認證。

在這種概念下，墓園證明了居民已在島上生活世世代代，此外，島上各區的政府醫療機構、學校等，也都佐證了島民為合法居民。