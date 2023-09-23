玉山國際發聲 倡議生物多樣性金融與潔淨能源

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玉山長期致力ESG與永續金融，積極參與國際峰會與倡議，接軌最新發展趨勢以持續推動各項永續進程。適逢2023年第15屆紐約氣候週(Climate Week NYC)與世界生物多樣性峰會(World Biodiversity Summit, WBS)召開，本次玉山金控永續長張綸宇受邀參加，並發表「超越金融 守護大自然資產」專題演說，分享玉山如何結合金融本業，鼓勵顧客保護自然環境及促進生物多樣性，並與來自世界各地公私部門、NGO組織展開對話與經驗交流，獲得熱烈回響；玉山也加入「3倍再生能源倡議(3＊Renewables)」，與全球250家企業共同呼籲加速發展再生能源。

紐約氣候週是由國際氣候組織於每年9月在紐約舉辦的活動，包含超過百場的氣候活動與研討會，期間與聯合國大會重疊，目的在匯聚全球氣候與永續政策制訂者、國際組織、民營企業等，透過跨國、跨領域交流激盪，共同推動全球永續轉型。世界生物多樣性峰會則是氣候週期間以自然保護為主題的峰會，此次峰會主軸為「透過公私部門合作 加速自然正成長投資」，邀請COP 28大使及國際自然保護聯盟主席H.E. Razan開幕致詞，呼籲企業遵循國際自然風險揭露準則並設定生物多樣性成長目標、強調資本市場應加速推進自然正成長(Nature Positive)，並發展以自然解方(Nature Based Solution)為核心的減碳方案，這也將納入今年COP 28討論議題。

玉山永續長張綸宇與同台發表演說的世界銀行自然環境資源總監瓦萊麗博士(Dr. Valerie)，紛紛強調健全的法規與市場機制將是促進生物多樣性的重要推手。張綸宇表示，臺灣具有豐富生物物種，許多公私部門都致力守護生物保育，但若未來要達成2030自然正成長的目標，如同面對氣候的風險與挑戰，除了蒐集更完整的生物觀察資料作為指標之外，也需要政府、企業、非營利組織共同合作；因為要解決這麼複雜的議題，需要各界提供專業，透過創新的模式來尋求成功方案。例如玉山借鏡氣候金融的作法，將生物多樣性納入永續連結貸款的指標中，透過金融機構的資金引導，帶動更多企業展開行動，加速生物多樣性及自然保育的推進。

觀察近年國際關注重點從各國減碳執行情形、推動潔淨能源及轉型正義，越來越多重要組織開始呼籲重視自然為本的解方，從推動生物多樣性及自然正成長開始，包括聯合國、綠色金融網絡等NGO相關組織均發表促進生物多樣性發展的管理框架，這些都是永續轉型的重要趨勢。玉山金控及玉山銀行身體力行各項永續行動，除了淨零排放外，也致力阻止生物多樣性流失，期待反轉經濟活動對自然造成的傷害，達到自然正成長，包括主動加入TNFD工作小組、支持海龜、台灣黑熊、北極熊、蝴蝶等瀕危物種保育活動。此外，透過優質金融產品及服務，協助產業及顧客轉型，引導資金流向環境永續，業務發展同時也與顧客及環境共好。並持續把握與國際交流與合作的機會，發展結合生物多樣性的金融業務，打造更具氣候韌性、自然和諧的美麗家園。