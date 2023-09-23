《金融股》衝年輕客群 國泰世華KOKO簽帳金融卡出新卡、祭優惠

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【時報記者莊丙農台北報導】看準年輕族群消費「精打細算」，以及愛用無現金支付的趨勢，國泰金(2882)旗下國泰世華KOKO簽帳金融卡近期推出全新卡面，今年下半年更針對25歲以下年輕用戶推出全新簽帳金融卡權益，祭出指定交通、支付、超商2％，以及海外旅遊消費3％的現金回饋優惠，搶攻年輕族群。

對於大學剛畢業或初踏入社會的新鮮人，簽帳金融卡（Debit Card）具「存多少、花多少」的特性，深受年輕人喜愛，幾乎成為各家銀行發卡的「標配」。國泰世華銀行分析，簽帳金融卡具兩大特點：第一、額度可控，簽帳金融卡與銀行帳戶連動，可刷卡金額等於帳戶「可動用」餘額，具「錢有多少就花多少」的特性，不會有超刷、透支問題；第二、支付方便，只要接受信用卡支付的地方，都能使用簽帳金融卡，銀行若有與電子支付平台合作，存戶還可綁定簽帳金融卡，不必攜帶實體卡也可消費。

對於剛出社會薪資不高的新鮮人，簽帳金融卡是年輕人的理財首選，除可「量入為出」外，若能搭配銀行推出的消費回饋，更比付現金划算，加上搭配電支平台不定期推出的優惠，成為精打細算年輕小資族喜愛的消費方式。

國泰世華觀察，年輕用戶偏好於交通、超商等場域刷卡消費。特別是超商，刷卡人數相較其他類別多出近20％，平均月消費次數也多出近2次。因此，因應年輕用戶消費習慣，以及疫情解封，出國旅遊需求大增，國泰世華簽帳金融卡下半年推出國外一般消費及指定航空機票3％，指定超商、支付與交通也有2％的現金回饋權益優惠。