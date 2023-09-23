2檔ETF將跟進月月配 他點名長榮等4位成分股選手 殖利率衝8％

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【旺得富理財網 李宗莉】台股首款月配型ETF的00929，上市短短3個月，基金規模超過700億元，躍居市場4哥，分析師指出，聯發科、京元電等00929成分股漲多不宜追價，但10月起包括00934、00936等2檔新ETF募集，也將跟進採取月配息，點名長榮、鈊象、智冠、華固等4檔，明年殖利率至少都有6~8%水準，入選成分股機率高，散戶可提早卡位，大吃投信豆腐。

摩爾投顧分析師何基鼎表示，美國Fed周三如預期暫停升息，但Fed主席鮑爾會後談話，卻宣示下季可能會再升息一碼，明年才會降息2碼，顯示高利率仍要維持一段時間，消息傳出，美國10年期公債殖利率上升至4.42％，再創17年新高，利率敏感度較高的科技類股幾乎全面下跌，那斯達克、費半指數雙雙跌破前波支撐線。

然而實際上，黃豆、玉米、小麥、天然氣等大宗原物料，價格都維持相對低檔，唯獨原油受OPEC+減產影響，近期表現相對強勢，整體來看，通膨仍然受到控制，明年美國要選總統，美國繼續升息機率不高，最新FedWatch也顯示，11月不升息的機率高達73％、12月不升息的機率也有54％。

因此未來升息與否，關鍵在原油價格，他認為只要國際原油守在百元之下，美國就不可能再度升息，目前股市的下跌，只是信心問題，且實體經濟並沒有出現金融風暴，如雷曼倒閉、歐債風暴、新冠肺炎等，因此全球股市不可能走空，全球股市持續震盪的機率較高，操作端看個股表現。

台股平均殖利率大約只有3.7％，而美國3個月期公債殖利率就高達5.5％左右，台、美利差過大，外資當然持續匯出台灣，錢進美債，不過高利率也對美國負債形成壓力，下月美國政府恐又要因為債務上限，被迫關門休息，將對強勢美元形成壓力，新台幣就有機會因此升值，帶動外資重回台股懷抱。

此外，近期月配息ETF熱銷，帶動被動性的買盤進場，也是穩定台股的買盤，加上明年總統大選在即，國家隊如8大行庫絕對會進場護盤，預計最晚在中秋節過後，外資、政府、投信3股買盤的力量加持下，台股後市不悲觀，惟短期內間會持續震盪、來回打底，類股將會持續輪動上漲，因此選對股票就不用管大盤。

何基鼎以首款月配型ETF的00929（復華台灣科技優息）為例，上市3個月規模就超過700億元，排名第4，僅次於0050（元大台灣50）、0056（元大高股息）、00878（國泰永續高股息）。隨00929熱銷，未來將吸引越來越多投信業者，搶食月配息ETF的大餅，發行更多月配ETF，包含10/16公開募集的00934（中信成長高股息）、00936（台灣永續高息中小型）。

投信持續發行這些ETF，為了能穩定配息給投資人，這些ETF肯定會買進高殖利率的股票，帶動這些股票穩定向上大漲，以00929為例，主要成分股如矽創、聯發科、廣積、京元電等，近期股價都有不錯的表現，但這些股價漲多了以後，殖利率也變低了，不建議投資人追高買進。

特別是在行情持續震盪時候，建議可以留意籌碼穩定、殖利率至少4％以上的股票。他以8月營收、上半年EPS推估，包括長榮、鈊象、智冠、華固等4檔，明年殖利率至少都有6~8%水準，有望成為新的月配息ETF成分股，趁投信還沒進場前，可以提前進場，等待投信進場幫忙抬轎。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。