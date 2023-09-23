立委轟明揚國際「劣跡斑斑」　勞部：5年3件違規

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高爾夫小白球代工龍頭明揚國際（8420）屏東廠22日發生爆炸，初步判斷是原物料的粉塵所引發，已造成逾百人受傷，更有4名消防員殉職。而不少自稱公司前員工的民眾，也揭露勞動環境等「黑歷史」，勞動部長許銘春說，該公司從2018年以來以已有累計30萬的超時裁罰，待救災告一段落會進行相關勞檢。

受惠高球運動熱潮，明揚去年營收35.98億元創新高，然不少自稱該公司前員工，在「明揚國際科技公司」的Google評論區，留下1星負評，去年底還有員工指控不僅薪資低、環境髒亂，還會強迫加班。

行政院長陳建仁今（23）出席立法院「登革熱防治專案報告並備質詢」，立委黃鴻薇質疑，該公司劣跡斑斑，外界甚至稱其為「血汗工廠」，她質詢巡勞動部，近期是否有接到熱核陳情投訴？屏東縣政府有無回報相關訊息給勞動部？

許銘春回應，這家名揚公司位在經濟部加工出口區，所以相關勞動條件跟職業安全衛生檢查，是由經加區管理處屏東分處來進行，昨天發生這件事情後，她也一直在掌握訊息，有關超時工作部分，名揚公司從2018年至今年9月21日，有3次超時裁罰紀錄，分別在2021年裁罰5萬、2022年裁罰10萬、2023年裁罰15萬，看起來精加區管理處有加重處罰。

另外在職安衛部分，許銘春說，依照通報系統，確實有發生員工職災部分，大部分屬於卷夾、跌倒骨折等，不過現在以救災為主，告一段落會跟精加區管理處就相關內容勞檢。王鴻薇強調，一定要徹查，因為根據2011年的判決書，就有形容這家公司發生大大小小職安事件，一年就有100件以上，是劣跡斑斑的公司，一定要查明原因、毋枉毋縱，不要讓人員白白犧牲。

陳建仁說，這件事昨天發生後，內政部長林右昌跟消防署長蕭煥章就南下處理，只要救災完成就會做相關原因調查，至於爆炸案發生情況，現場指揮官說，一進現場就爆炸，不是噴水才爆炸，不過原因相當複雜，要去勘查才知道。