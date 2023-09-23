視察2015年疫情最嚴重眷村 羅一鈞：台南「登革熱最高點」在這時段

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台南市登革熱疫情持續嚴峻，專程南下駐點的衛生福利部疾病管制署副署長羅一鈞今天表示，台南此波疫情已經在9月12日達到最高點，最近反轉的跡象很明顯，但還是要慎防反彈，希望中秋節這一周可以持續下降，讓大家可以安心過中秋。

連日來羅一鈞馬不停蹄視察台南市各疫情熱區的防治工作，今天上午他在台南市登革熱防疫總顧問、前市府衛生局長許以霖及永康區長陳勝楠的陪同下，特地前往永康區國防部陸嘉社區，驗收8月23日疾管署長莊人祥視察後的防治成果。

陳勝楠指出，由於2015年疫情大流行時，陸嘉社區及飛雁新村等2個眷村，為永康區疫情最嚴重的地方，因此今年7月初區公所即已成立專案，針對這2個眷村重點防治。經協調軍方每天派員加強環境整理後，改善成果十分明顯。

羅一鈞仔細視巡後也認為，陸嘉社區經過軍方2個多月來的積極整頓，看起來已經比之前的環境大幅改善，沒有看到有陽性孳生源，但還是有一些環境清理殘留的東西，也跟陳區長討論過，將請地方支援車輛清運走。

至於天溝及環境的部分，還是要持續巡查，也仍會在區級會議持續督導；但整體來說，這裡的環境改善相當明顯，他可以跟永康的居民保證說，中央權管單位很積極地在防疫，與永康最近持續下降的病例趨勢是一致的，請永康的居民可以放心。

羅一鈞還說，依據最新的疫情分析，台南是在9月12日達到此波疫情的最高點，之後就開始緩降，最近反轉的跡象更為明顯；這樣一個反轉的發生，是在中央進駐之前就已經開始了，並不是因為中央進駐才出現這樣的成果，能夠反轉都要感謝市府及市民的努力，中央的相關單位也會盡好本份，把自己管理的居舍或員舍都管理好，他也會在駐守的這一個月時間，每天都來巡視。

羅一鈞強調，目前看起來疫情的反轉可能可以持續，但還是要慎防反彈，大家在自己的出入周圍，都還是要做好孳生源的管理及清除，市府也會繼續防治力道，希望中秋節這一周可以持續下降，讓大家可以安心地過中秋。

軍方表示，1969年國軍實施「陸軍嘉禾」專案，安置在台無眷單身者宿舍，全盛時期陸嘉社區有11棟宿舍、450人居住，但目前僅有退員7人、配偶4人、遺孀32人及看護1人，合計44人集中住在1棟宿舍，但仍有違占人員6人正訴訟中。