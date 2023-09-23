2023年台灣國際水週 圓滿成功

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由外貿協會主辦的2023年台灣國際水週（Taiwan International Water Week, TIWW），於9月22日圓滿落幕。該展計有逾110家廠商參展，使用近200個攤位，展出再生水及廢汙水處理、海水淡化、終端淨水等設備及零組件，吸引國內外近2,500名專業買主進場參觀，包括來自越南、日本、印尼、菲律賓、泰國、美國等，來臺尋找水資源永續解決方案，未來國際商機可期。

本屆展出成果深受參展商肯定：揚程管機展示新形態真空汙水下水道系統，該系統成功應用在臺灣的下水道建設中，於展期間獲得國內外買主洽詢；大地昌展示高密度聚乙烯（HDPE）管道系統，接獲我國公部門、工程單位等買主積極詢問，可望促成進一步的商機；丹麥商AVK也特別從荷蘭分公司運送直徑1.2米工業用蝶閥來臺，吸引國內外參觀者駐足瞭解；三錦機器首次參加水週，即獲得多位買主洽詢，其中一家墨西哥機械代理商對該公司超高效率離心泵有濃厚興趣，商機可期。泵浦與抽水機製造廠泉溢電機則表示今年場中接觸的海外買主較往年精準，肯定外貿協會的努力。

展覽期間舉辦多場產品發表會及TIWW Tech Talk技術發表會，邀請國內外指標企業分別就水科技、水應用及水處理等3大主題，分享創新產品與技術。圖／貿協提供

台灣國際水週為全臺唯一專業水展，亦吸引國際企業來臺觀展採購，例如：墨西哥水處理技術公司MONSUSA主管Mr. Taylor表示，這次特別來臺灣尋找水循環設備及冷卻塔，在展場中看到許多水資源管理解決方案，期望將臺灣優秀的產業經驗及最新技術帶回墨西哥；菲律賓買主Ms. Jennifier特別感謝外貿協會在展場中舉辦洽談會，本次跟多位臺灣供應商洽談，期望明（2024）年能看到更多優質的臺灣水資源技術產品。

展覽期間活動豐富多元，包含TIWW Tech Talk技術發表會，由新加坡水務協會、加拿大安大略省經貿廳、帝大生醫依序分享最新水利技術及商機趨勢，以及16場參展商熱門產品發表會，皆吸引近800人次駐足聆聽。展覽期間亦辦理一對一採購洽談會，集結來自日本、巴西、沙烏地阿拉伯、墨西哥、阿爾及利亞、保加利亞、以色列、菲律賓等8國買主與我國參展商洽談超過50場次，後續採購商機可期。

隨著全球水資源短缺、再生水與海水淡化公共政策的推動、地緣政治的影響等，創造龐大的水利商機，吸引多家跨國企業（例如Veolia、Fluence、AVK等）來臺設立據點並參加今年台灣國際水週；國內業者也於展覽期間向國際展現創新水科技實力，收獲滿滿，多家參展商更表達下屆持續參展的意願。台灣國際水週（TIWW）將於2024年9月11至13日在台北世貿一館再次登場，更多資訊請至TIWW官網（www.taiwanintlwaterweek.com）查詢。