《產業》東南亞電動車市場蓬勃 EV製造熱點是這國

【時報記者任珮云台北報導】Counterpoint Research發表東南亞電動汽車的最新報告。關鍵重點包括：一、東南亞是2023年Q2全球最熱門的主要電動汽車市場，年成長近10倍。二、比亞迪在單位銷售份額方面位居榜首，緊隨其後的是國內市場最受歡迎的Vingroup。

三、泰國正在成為東南亞電動車製造的熱點，吸引著新玩家，而豐田等傳統企業在向電動化轉型時面臨挑戰。四、中國OEM進步最大，突顯了對較低價格段的強勁需求。五、比亞迪憑藉其顯著的本土市場優勢和端到端製造能力，有望從不斷擴大的東南亞電動汽車市場中受益，提供價格合理的汽車和頻繁的產品發布。

Counterpoint Research指出，第二季，東南亞電動車銷售占整體乘用車銷售的比例已經超過6％，關鍵的亞洲汽車製造商正在充分利用初期需求旺盛的機會。東南亞市場開始擴張，這是因為政府促進電氣化的努力與大量新產品的上市相互結合，這些產品可能不算廉價，但對該地區更多的買家是購買力可及的，汽車部門高級分析師Soumen Mandal表示，越南和泰國是很好的例子，汽車製造商推出了針對最廣泛消費者群的低價車款型號。像Vinfast和BYD這樣的汽車製造商推出了更具吸引力的車型，將去年最暢銷的前5名車型與今年對比，價格已下降超過20％。

Counterpoint Research表示，中國的汽車製造商將在短期內成為東南亞對電動車需求最大的受益者，而泰國將成為這些新一代汽車製造商在該地區設立業務的熱點，泰國正在成為東南亞地區的汽車造製中心；傳統汽車製造商像豐田在轉型為電動車時仍然對競爭敞開大門。