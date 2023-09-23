廠房屋頂結合再生能源 共創環境永續

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鑑於全球正處在能源轉型的關鍵時代，綠色能源將是未來驅動經濟發展的新引擎。為提升我國能源自主，健全新興綠能產業，並兼顧能源安全、綠色經濟及環境永續，逐步達成非核家園目標，政府已將綠能產業列為「5+2」產業創新計畫之一，行政院並於105年10月27日通過推動方案，致力達成114年再生能源發電占比20％的目標。

在積極推動再生能源相關政策之下，由各政府機關帶頭設置太陽光電，引領廠商參與，經濟部工業局（以下簡稱工業局）主管全國工業相關業務，全力推動工廠設置屋頂型太陽光電。

工業局自107年即要求各工業區服務中心逐廠訪視園區內廠商推動設置屋頂型太陽光電，109年邀請太陽能系統商協助評估設置可行性，110年起委託「中華民國太陽光電發電系統商業同業公會」協助推動設置，結合能源局綠能政策加強推廣用電大戶設置及加強公共空間設置等精進措施，並透過製作摺頁提供工業局所轄工業區服務中心及地方縣市政府加強宣傳，持續推動設置。

目前工業局所轄產業園區所設置之屋頂型太陽光電設施可區分為兩大類型，一為區內廠商自主設置，由工業局從旁輔導設置，並每年召開廠商說明會，持續協助尚未設置廠商設置；另一則為工業局自主設置，由各工業區服務中心同仁清查盤點所轄區內可設置太陽光電設施之公設用地（如服務大樓屋頂、停車棚…等），根據能源局統計截至112年9月1日止，工業局轄管工業區屋頂型太陽光電設置容量累計已併網量約936.62MW，各年度目標量及併網量詳如圖1所示，目前仍持續推廣中。

公、民團隊整合加入，提升推動量能

在政府政策的浪潮下，工業局轄管工業區被賦予了相當重責大任，各工業區服務中心自107年起即逐廠訪視園區內廠商推動設置屋頂型太陽光電。其中，107～108年達成312.1MW併網量、109年達成135MW，然109年能源局規劃工業局目標量為187MW，僅靠工業區服務中心同仁推動能量不足以達成規劃目標量，因此工業局自110年起上網公告遴選工業區光電推動計畫專業技術服務案，由「中華民國太陽光電發電系統商業同業公會」得標，協助中區及南區工業區推動設置；而北區則囿於日照時數、氣候、工業區型態及經費等因素，考量得標廠商不易達成績效指標（KPI），故由服務中心自行推廣。

在公會協助下，透過電訪及現勘了解廠商遭遇之困難，如區域饋線不足、擔心系統商施工品質不一、申請設置太陽光電的認定單位不明確等問題，「盤點工業區廠商屋頂狀況及面積」「辦理太陽光電座談會」、「提供工業區廠商申請諮詢、設置評估協助及媒合」，藉由協助廠商克服困難使雙方建立更良好暢通的溝通管道。

此後， 中區於1 1 0 年併網量達到85.55MW、111年併網量75.77MW，比109年服務中心自行推廣併網量59.39MW成效更佳；南區於1 10年併網量達到79.51MW、111年併網量59.98MW，亦比109年服務中心自行推廣併網量35.91MW設置成效佳(如圖2)。

擴大推廣範疇，宣導善盡企業責任

工業局為全力配合國家能源政策，自110年起就推廣設置不限於所轄園區內，同時結合局內各組（金機組、民化組、電資組）之資源，盤點轄區外各產業（如機械、電子零件、紡織、塑膠…等）上市上櫃企業，要求各同仁協助就企業社會責任角度協調各產業之大廠配合設置屋頂型太陽光電。

另外，工業局於110年3月12日及110年4月9日邀集各縣市政府、能源局及公會等單位召開2次研商會議，請各縣市政府協助加強推廣工廠屋頂太陽光電之設置，配合能源局辦理之全民綠能屋頂政策，協助邀集所轄工業區廠聯（協）會及廠商參與工業區服務中心舉辦之媒合會議，推動園區外之工廠設置太陽光電設施。

經統計110年度共舉辦52場次太陽光電設置宣導說明會，1,619人參與、111年舉辦59場次說明會，1,719人參與、112年舉辦24場次說明會，1,816人參與。

案例分享

案例分享1－輝庭企業股份有限公司

輝庭企業股份有限公司位於工業局彰濱工業區內，主要從事五金居家用品及收納類產品專業設計與製造，廠房屋頂太陽光電裝置容量約1,565.88KW（瓩），以平均日照3.6小時計算，預估年發電量可達205萬度電。其設置原因主要考量可於經濟上獲得額外收入外，也可以提高企業對於綠能環境貢獻的形象。此外該公司於線西區及崙尾區新建廠房時同樣規劃設置太陽光電系統，另特別於設計階段以併內線躉售進行規劃，以便隨時可轉作自發自用案場申請再生能源憑證，達到淨零碳排目標，做好接受國際客戶對使用綠電需求的考核。

案例分享2－鴻洋遊艇股份有限公司

鴻洋遊艇股份有限公司（以下簡稱鴻洋公司）位於工業局大發工業區內，主要從事運輸工具製造業，廠房屋頂已設置太陽光電發電裝置，其容量約為499.8KW（瓩），以平均日照5.8小時計算，預估年發電量可達105.81萬度電。鴻洋公司設置太陽光電最主要原因為，政府有提供稅收優惠和補助金等激勵措施，可透過參與太陽能發電和出售綠色能源，幫助企業樹立良好形象，有助於吸引環保導向的相關客戶並可減少燃煤等高碳排放能源使用，降低碳足跡，因應後續將徵收碳關稅的措施。

光電公設社區共生，節能減碳又便民

「綠光停車場」位於新竹工業區社區用地，為落實綠能環保政策且因應工業區周邊停車需求，設置太陽光電車棚供工業區廠商及周邊社區居民使用，設置面積10,662平方公尺，設置容量為1,433.44KW，共設置371格收費平面車位（含身障車位8格、婦幼車位8格、重機停車位2格）及11格免費機車位。綠光停車場除滿足工業區內停車需求外，亦兼具多元友善環境、科技化設計（如：自動化停車場管理系統、遠端監控服務、太陽能路燈、雨水回收裝置、電動汽車充電樁及共享單車等），善用土地創造最大效益，提供區內廠商及鄰近社區民眾一座「智慧」、「便捷」兼具「環保」的友善停車環境，已於109年11月19日啟用。

宜蘭縣因常年多雨且日照時數較短，可回收躉售電價較少，因此許多在地廠商傾向於不願意配合政府政策設置太陽光電設施，而利澤工業區服務中心在國家能源政策面下，另闢蹊徑於既有公設用地利澤大排設置太陽光電設施，因大排本身河道彎曲先天條件受限，在服務中心經歷半年多努力下，以不影響既有排水功能及結構安全性之前提下，邀請超過6家系統商現勘評估，已於110年4月30日設置完成取得併聯，其設置面積21,130.9平方公尺，設置容量為2,478KW。利澤大排設置太陽光電後，排水功能正常運作，系統商更於大排兩側種植綠化植栽及草皮養護以美化環境，並結合鄰近社區居民共同維護，深化敦親睦鄰之效。

結合淨零碳排，拓展企業永續經營

淨零碳排已是產業供應鏈內共識，同時也是國際上各國政府所追求的政策目標。因此，積極導入太陽能等再生能源，提高使用綠電的比重，已經成為台灣製造業者急切追求的目標。舉例來說，歐盟已公布碳邊境計畫，未來商品出口至歐盟都需要提供碳足跡相關資料，且如果沒有符合法規內的碳排標準，須付出罰金，我國政府也針對2050年淨零碳排的目標制定法規。

減碳的願景與規劃不只攸關企業形象，也與台廠在國際市場的競爭力密不可分。其中，為了實現淨零碳排目標，太陽能是減碳的利器，透過政策與銀行支持、企業投入，台灣供應鏈才能在國際市場中強化競爭力。

工業局所轄工業區迄今已開發逾40年，大多為老舊工業區，以中小企業為主，多為傳統製造業。在今（112）年3月30日由國發會發布「2050淨零排放路徑」，製造部門著手推動在製程改善、能源轉換及循環經濟3大面向，以大帶小的模式由國營事業以身作則，創造我國淨零轉型競爭力；工業局於今（112）年度推廣座談會結合國際趨勢及中央推動之政策，加入淨零碳排之介紹，藉由即將施行的碳邊境稅政策，針對中小企業如何因應並長久經營，讓能源與產業

優先實現低碳，再變成零碳，推動成熟的減碳技術，吸引眾多有此需求之產業設置太陽光電設備因應世界趨勢，後續更能因應國際趨勢和政策變化，達成更環保及永續的經營模式。