《航運股》中航看後市 第4季海岬型散裝市況樂觀

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【時報記者莊丙農台北報導】中航(2612)今天上午舉行法人說明會，公司指出，海岬型散裝輪前3季平均現貨日租金12,391美元，大陸原物料需求仍強，第4季期貨日租金維持17,000美元，期貨運價超越現貨，顯示市場對第4季走勢仍然樂觀。中航第3、4艘新世代環保節能散裝輪暫定明年第2、3季交付營運，為營運增添動能。

中航指出，今年前8月大陸鐵礦砂進口量年增率超過7％，主要港口總庫存持續下降回落至近3年的低水位，可望帶動回補庫存需求，全年鐵礦砂進口量可望在3年內首次呈現年增。

中航指出，新船、二手船價仍在相對高點，以及新能源主機與燃料供給尚未普及，降低造船意願，全球船隊噸位年淨成長率目前處低位階，前3季加入營運新船為45艘，拆船數量為8艘，船舶噸位淨成長率僅約1.89％。

新船交船進度上，現在4艘20萬噸新船是第一階段的新造船計畫，明年交付2艘船後，後續也規畫考慮新增其他噸位較小的船型。由於高利率環境與新船造價仍高，目前沒有拆船及賣船的計畫，換約則維持每季規律換約3艘，且以1年約為主，短中期皆朝這個方向規畫。

對於第4季看法，中航認為，鐵礦砂價格仍在相對高點，預期進一步推升巴西、澳洲鐵礦砂未來3個月出口量，加上大陸鐵礦砂庫存下降可望帶動海岬型船舶需求；在通膨與升息循環延長之下，造船與財務等營運成本大幅提高，勢必降低船東訂新船意願及影響二手船價。中航也表示，大陸刺激房市措施，在許多一線城市已產生效果，未來觀察仍是否再推出支持房市政策扭轉市場氛圍。而國際海事組織在MEPC 80會議中提高未來30年船舶碳排放標準，將持續關注淘汰老舊運力與發展船舶環保科技的連鎖效應。