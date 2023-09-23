傳明揚國際血汗工廠 勞動部：一週內完成勞檢

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

明揚國際科技公司22日發生火災爆炸，造成員工、鄰近居民及消防員總計逾百人傷亡，勞動部23日表示，有關外界指稱該公司為血汗工廠部分，勞動部已責成各勞動檢查機構對該公司之母公司明安國際集團所有廠場於1週內完成勞動檢查，如查有違反法令規定者，將予以嚴處。

勞動部指出，職安署及經濟部加工出口區管理處已立即派員至現場了解災情，詳細災害原因刻由消防單位調查鑑定中，後續將派員會同消防單位進廠檢視，並依消防單位之火災鑑定報告結果，對雇主有違反職業安全衛生法事項者，將依法裁罰及移送地檢署偵辦。

勞動部強調，將要求明揚公司妥善辦理受災勞工治療、補償及賠償等事宜，並請屏東縣政府提供受災勞工個案勞動權益保障及家庭支持等服務；另對於受災的移工，也會偕同屏東縣政府給予關懷慰問，並通報其母國駐台辦事處協助並聯繫家屬，持續給予關懷。

明揚公司係位於屏東科技產業園區，為勞動部授權經濟部加工出口區管理處執行勞動檢查所轄區域，該處自2018 年迄今對該公司執行安全衛生檢查計18場次，違反法條9項次，罰鍰3件、共計20 萬元整；勞動條件檢查計檢查8場次，違反法條3項次，罰鍰 3 件、金額 30 萬元整；另查該公司投保資料正常，無保費欠費情形，近 5 年亦無勞就職保違規罰鍰紀錄。