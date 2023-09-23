「亞運經濟」助燃杭州消費 餐飲、文化、旅遊同時受惠

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杭州第19屆亞洲運動會今天（9月23日）開幕，亞運元素已經遍布浙江各地，讓人們感受到了濃厚的亞運氛圍。亞運話題成為電視報紙、網絡傳媒、社交平台等關注的焦點，「亞運經濟」亦隨之火爆出圈。

據《中國旅遊報》報導，亞運會舉辦期間，來自亞洲各地的運動員以及大陸國內外觀眾到訪杭州，有望掀起消費熱潮，直接或間接刺激住宿、餐飲、旅遊、文化、娛樂等市場，形成聚集人氣帶動消費的亞運經濟，有效提升城市的影響力。

一直以來，大型體育賽事都具有刺激消費拉動經濟的作用，不僅能夠帶來賽事門票、體育用品、周邊紀念品等銷售收入，還可依靠高人氣拉動餐飲、文化和旅遊等相關產業增長。

報導稱，遠的不說，就拿前不久舉辦的成都世大運為例。據成都市稅務局披露，世大運期間，成都市零售業銷售收入同比增長21.6％，開票戶數同比增長22.8％，住宿業、餐飲業銷售收入分別同比增長57％、42.3％。據美團、大眾點評、京東等平台數據顯示，世大運期間，成都餐飲堂食訂單量同比增長超150％，休閒娛樂訂單同比增長超250％，大運村的貨物配送量超過平日10倍。

可見，大型體育賽事對消費經濟的促進作用非常顯著。在杭州亞運會週期與中秋、大陸十一國慶長假的疊加效應下，預計杭州有望迎來近年來最密集的遊客潮，國內外遊客將超過2000萬人次。

可以預見，杭州亞運會帶來的巨大人流量對交通、酒店、景點、餐飲、購物等消費產生的直接拉動作用將是非常可觀的，衍生出來的各種活動和展覽也會帶動體育、文化、娛樂等產業發展。這些產業鏈條上的每一環，都蘊藏巨大的消費經濟價值，可以拓展出更多經濟增長點、釋放更大的消費潛力，眾多商家也將從亞運經濟中分得一杯羹。

杭州亞運會的比賽項目眾多，基於「杭州為主、全省共享」的辦賽原則，除了主辦城市杭州外，寧波、溫州、紹興、金華、湖州五大亞運協辦城市也有望迎來大量海內外客流，進而拉動本地消費增長。

值得一提的是，大型體育賽事不僅具有經濟效益，還有巨大的社會效益。杭州亞運會不僅會提振消費經濟，還可以通過籌建、宣傳推廣推動杭州及五大協辦城市的公共基礎設施建設，提升全省的社會文明形象，形成更具持久性的軟實力。

同時，亞運會結束之後，所產生的賽事經濟紅利也將持續相當長的時間，有望在經濟社會各個領域，形成一圈圈的「漣漪效應」。

下一步，浙江各地要充分把握「後亞運」機會，圍繞消費場景、消費基礎等亞運場館設施，依託運動場館、城市綠道、商業街區、社區運動空間等，發展可持續的賽事經濟，積極舉辦受眾面廣的體育賽事，廣泛開展各類「體育＋」消費活動，推動消費經濟全方位復甦。