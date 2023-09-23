攜手海科館 台達打造亞洲首座零碳珊瑚保種中心

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台達電子文教基金會23日與國立海洋科技博物館共同宣布啟用「潮境珊瑚保種中心」，以國際認列的瀕危珊瑚為目標，預計以三年的時間復育超過10,000株珊瑚，今年首發預訂先復育三千株。此外，台達也另捐贈再生電力供應珊瑚復育，將以100％使用再生電力營運，致力打造亞洲首座零碳珊瑚保種中心。

潮境珊瑚保種中心位於基隆潮境海灣資源保育區旁，浮游生物豐富，是專家眼中珊瑚北移的「挪亞方舟」，為復育珊瑚跨出重要的一步，台達基金會決定出資上千萬整建、投入包括高效珊瑚養殖系統、智能樓宇控制系統等，百坪基地可養殖約六千株珊瑚苗，結合水下珊瑚苗圃將可達一萬株。

台達品牌長暨台達基金會副董事長郭珊珊指出，一般珊瑚年成長速度只有六至七公分，但透過「潮境珊瑚保種中心」內建的台達LED燈電源控制，可以營造最適於珊瑚生存的環境，成功拉長日照時間，讓珊瑚年成長速度從而增加四至五成，達到十公分。

另為提高保育成效，潮境保種中心亦根據國際自然保護聯盟(IUCN)瀕危及易受害珊瑚名冊，目標保存20種指標珊瑚物種，目前已有腎形盤珊瑚(Turbinaria reniformis)、星形棘杯珊瑚(Galaxea astreata)、繡球雀屏珊瑚(Pavona cactus) 經分子生物鑑定為首批保存物種，後續也會利用台達微米級電腦斷層掃描儀器（Micro CT），建立瀕危與易受害珊瑚的碳酸鈣骨骼資料庫。

台達集團創辦人暨台達基金會董事長鄭崇華有感而發表示，全球氣候變遷加劇，聯合國的研究已指出，當地球均溫上升超過1.5度，全球將有70％～90％的珊瑚礁面臨滅絕危機，四分之一的海洋物種恐將失去棲地，不僅珊瑚面臨滅絕問題，近幾年地震和水災頻仍，也是受到氣候變遷的影響，也許目前問題還沒有那麼嚴重，但如果沒有用有效的方式來防範，後代子孫恐無法享受到現有環境，「現在不做，將來就來不及了」。

郭珊珊表示，此次台達基金會除協助建置保種中心、投入台達自動化養殖設備外，也與專家共同合作研究計畫，並與保育團體共同推廣擴大海洋教育，希望藉此喚起台灣有更多人重視珊瑚棲地的復育，一起來做「種珊瑚的人」。